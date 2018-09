“Las propuestas de Podemos sobre los impuestos son pura demagogia”

Juan Fernando Robles, profesor de banca y finanzas, analiza la intención de Podemos de bajar los impuestos a trabajadores, y subirlos para las rentas más altas.



Robles afirma que “es una canción que están cantando, y no sé yo si da mucho de sí, porque las rentas más altas es un grupo muy reducido de contribuyentes y trae muy poco aumento de la recaudación. Yo sinceramente creo que no es más que demagogia porque no tiene potencia recaudatoria”.

“A las rentas altas no les incentiva que Hacienda gane más que ellos por su trabajo”

“Todo lo que es por encima del 50% es que haces algo más y ya Hacienda se lleva más que tú. Desde mi punto de vista es bastante injusto. No son reglas fijas, hay otros países donde hay más impuestos incluso para las rentas altas, pero tienden a no hacer más, porque no les incentiva que alguien gane más que ellos por su trabajo, o descentralizan y se van del país”.

En cuanto a las medidas sobre las sicav, apunta que “el ahorro se puede mover perfectamente a cualquier sitio. Si quieres destrozar a las compañías de las sicav pues que lo hagan, pero es ridículo. No tiene ningún sentido meterse con ese vehículo de inversión, porque tiene una tributación muy parecida a los fondos de inversión”.