Renta 2017: Los graves errores, por omisión, de la App de la Agencia Tributaria

La Agencia Tributaria permite realizar la Declaración de la Renta 2017 a partir del próximo 4 de abril. No obstante, los contribuyentes deben realizar un exhaustivo ejercicio de corrección porque el organismo no tiene todos los datos.La App de la Agencia Tributaria se basa en datos facilitados en la Declaración de la Renta 2016 y ha pasado un año y medio desde entonces, y no, Hacienda no lo sabe absolutamente todo de los contribuyentes ni tampoco de las particularidades de cada uno de ellos. Por ejemplo, no aparecerá la posible deducción fiscal por hijo en caso de haber sido padre o madre durante el pasado año, ni tampoco los beneficios fiscales adheridos por otras causas, como tener un familiar con discapacidad a cargo, por ejemplo. También desconoce los ingresos obtenidos por alquiler, o los rendimientos del campo, entre otros.

De esta forma y antes de confirmar rápidamente el borrador con un simple golpe de “clic” conviene revisar detalladamente todos y cada uno de los apartados que aparecen en la Declaración, incluso lo más básico: datos personales como nombre y apellidos, número de DNI, dirección -puede haber cambiado en 2017 y no lo tiene en cuenta Hacienda-, entre otros.

Además, la Agencia Tributaria desconoce importantes cambios personales y profesionales que han podido ocurrir durante el pasado ejercicio. Por este motivo, todos los expertos fiscales consultados por Intereconomía.com lo tienen claro. “Es fundamental repasar el borrador”, “actualizar los datos“, “no dar por hecho que Hacienda lo sabe todo” y sobre todo, “cotejar el borrador con los datos que aporte la empresa, así como otros ingresos y gastos, ya que en este último caso algunos de ellos pueden ser deducibles”. También aconsejan, en caso de haberse cambiado de Comunidad Autónoma, informarse de las posibles deducciones y exenciones fiscales que rigen en la misma, ya que tanto las leyes como la situación personal del contribuyente han podido variar en este último año.

La Agencia Tributaria desconoce cambios de domicilio o si la familia ha aumentado en el último año

Hacienda, por ejemplo, no puede conocer si el contribuyente tiene ahora un hijo nacido en 2017, o ese cambio de residencia, que puede variar la cuantía final a pagar o a devolver.

En este sentido, han destacado que las deducciones fiscales de la Comunidad donde se resida varían de un territorio a otro, al tiempo que lo que está permitido en unas, está prohibido en otras. Además, los límites de exenciones o pagos difieren también. Estos cambios no los tiene en cuenta Hacienda. Si los cambios tributarios se producen antes de mayo, el contribuyente podrá acogerse a las deducciones fiscales de la última Comunidad Autónoma donde reside.

Ser padre o madre, por ejemplo, conlleva una serie de beneficios tributarios que no estarían incluidos en los datos facilitados por Hacienda en la aplicación informática, por lo que es conveniente ya no solo acogerse a los mismos, sino mirar con lupa los datos que tiene Hacienda.

También puede haber cambios en una misma familia. De dos hijos a tres ya se considera numerosa, por lo que tendrá acceso a nuevos beneficios. Además, las familias monoparentales pueden acogerse a deducciones en el IRPF. En caso general, la deducción alcanza los 1.200 euros por hijo. También existe una deducción para madres trabajadoras con hijos menores de tres años, también por la misma cuantía. Estas deducciones son compatibles, por lo que una familia con hijos podría deducirse 2.400 euros en la base imponible.

Tampoco Hacienda conoce los ingresos por alquiler obtenidos durante el pasado 2017, ni aparecen, entre otros, los límites por la deducción de gastos, como escolares.