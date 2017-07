Montoro se pliega a Ciudadanos, pero solo bajará el IRPF a las rentas más bajas

“Hay que guardarse zanahorias para el final de la legislatura”. Así se refería el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a la bajada de impuestos y afirmó que no los bajaría. No obstante, no tenía aún apoyos para aprobar el techo de gasto, una medida imprescindible para iniciar la negociación de los Presupuestos.

PUBLICIDAD

Ciudadanos exigió una bajada de “los impuestos”, especialmente del IRPF, pero Montoro solo va hacer una rebaja para las rentas más bajas de cara a la primera parte de la legislatura, es decir, este 2017. Asimismo, ha asegurado que habrá una nueva rebaja para el resto de contribuyentes, pero no de forma inmediata, como piden los de Albert Rivera, sino para los próximos años. Todo ello sin que se incrementen otros impuestos.

Montoro ha explicado que está negociando con Ciudadanos la bajada del IRPF, como se habían comprometido al principio de la legislatura como parte del proyecto que permitió la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Sobre la posible subida de otros impuestos directos o indirectos, el ministro ha dicho, “tajantemente”, que no se aumentarán durante esta legislatura porque “no hay ninguna razón ni ninguna excusa” para ello.

Ha reconocido que en la anterior legislatura subió al IVA a pesar de que se había comprometido a no hacerlo, lo que ha justificado por la crisis que padecía el país, y ha añadido que gracias a ese incremento, se pudieron bajar otros impuestos, como el de sociedades.

PUBLICIDAD

En una conferencia en el Club Antares de Sevilla, Montoro también ha mostrado su “total tranquilidad” con la hucha de las pensiones, que se ha agotado porque hay más pensionistas y con pensiones más altas, algo que considera “muy bueno”. En este sentido, ha dicho que para pagar la hucha de las pensiones, en cuya fundación participó, ha recordado, el Estado hará las transferencias que sean necesarias.

“El Gobierno no ha agotado el fondo de pensiones, lo ha agotado la situación”, ha insistido el ministro en referencia al aumento de pensionistas y de las pensiones que reciben y al incremento de la expectativa de vida.