El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado un acuerdo con el Gobierno para dejar exentos a quienes cobren 14.000 euros, es decir, los mileuristas.

El anuncio de Rivera no se ha concretado, por lo que ha recibido numerosas críticas de economistas en las redes sociales. Y es que se anuncia una exención que ya se aplica por ley, por lo que ha generado desconcierto. Puestos en contacto con Ciudadanos, tan solo se remiten al comunicado de prensa, donde no se especifica ni se detalla en qué consistirá esta rebaja de impuestos, exigida por la formación naranja al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para sacar adelante el techo de gasto.

La realidad es que según la ley, están exentos de pagar impuestos quienes cobren menos de 22.000 euros anuales, pero hay una excepción que sería la única factible para que la rebaja de impuestos de Ciudadanos se haga efectiva.

La ley estipula varios casos en los que se está exento de pagar IRPF: si se cobran 12.000 euros o menos con varios pagadores; si se han ingresado 12.000 euros y se cobra la pensión y si se han ganado más de 12.000 con prestaciones pasivas.

De esta forma, los trabajadores que tengan al menos dos pagadores tendrían ahora un límite de 14.000 euros, pero no podrá superar los 1.500 euros de la segunda empresa. Como ejemplo, un trabajador que cobra 20.000 euros, pero percibe 1.800 euros de una segunda empresa tendrá que declarar, mientras que si percibe menos de 1.500 euros de la segunda se podrá acoger a la exención, aplicándose el límite general de 22.000 euros.

Actualmente la ley apunta, además, que los 12.000 euros están exentos en el caso de que el pagador no esté obligado a retener o cuando se perciban pensiones compensatorias o anualidades de alimentos no exentas, o bien si has ganado más de 12.000 euros y sólo cobras la pensión.

Rivera ha asegurado que su partido es un proyecto político “para la clase media trabajadora, de regeneración y renovación nacional, y de patriotismo civil”. Al tiempo que ha apelado a la unidad del país.