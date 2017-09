El recibo de la luz de los andaluces financia la Generalitat de Cataluña

Los andaluces financian al Ejecutivo catalán, que les tacha de “emigrantes” y “vagos” a través del recibo de la luz. Y es que, Endesa, presidida por Borja Prado, principal eléctrica en Cataluña y gran parte de Andalucía, tiene su sede social y algunas filiales, como distribución, en Barcelona.

Esto supone que parte de los impuestos que paga van a parar directamente al Ejecutivo autonómico, presidido por Carles Puigdemont y ERC. Los andaluces han sido criticados e insultados duramente por altos cargos del Gobierno de la Generalitat así como partidos considerados de izquierda, como ICV ahora en la confluencia catalana de Podemos, que les tacha de “emigrantes”.

Endesa traspasó de Madrid a Barcelona su sede de la filial de distribución en 2003, por lo que el dinero de esta compañía tributa según la ley estatal, pero también autonómica. Los ingresos por distribución llegan de toda España, incluida Andalucía. El movimiento respondió a un proyecto de descentralización de los órganos de gestión del grupo y para mejorar teóricamente la eficiencia y el servicio. Las oficinas centrales continúan en Madrid, mientras que la filial de generación se encuentra en Sevilla. Esta cambio de domicilio respondía a exigencia de la Generalitat, como reconocimiento del papel de Endesa en Cataluña y la “sensibilidad respecto a la Comunidad Autónoma”, admitía entonces el consejero de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo, Antoni Fernández Teixidó. Pese a que Endesa concentra gran parte de su negocio español en Cataluña, cerca del 40%, la filial distribución energética se nutre de todas las CC AA, y como no puede ser de otra forma, también de los andaluces.

También está instalada en Cataluña Endesa Energía XXI, S.L.U, la comercializadora de referencia del mercado de Endesa, la única de la compañía que puede ofrecer la el precio de la tarifa regulada por el Estado, y al que están acogidos cerca del 50% de todos los consumidores de España, catalanes y andaluces incluidos. Por este motivo, parte del recibo de la luz tributa en Cataluña a través del tramo autonómico, los trabajadores de esta compañía tienen que pagar el IRPF catalán, el más alto de toda España, así como el correspondiente tramo autonómico para la empresa.

Para la Generalitat, que se financia en parte del gasto de los clientes de Endesa, los andaluces son unos vagos, pese a que casi un millón de ellos se instalaron en tierras catalanas durante la década de los 60. De hecho, en las primeras elecciones autonómicas, el peso de los andaluces llegó a tener representación polítca en la Cámara Autonómica, motivo por el que los catalanistas modificaron los baramos para exigir al menos cinco diputados si se quería entrar en el Parlamento.

Los independentistas aseguran que los andaluces son como una parte más de África del Norte, les tachan de “emigrantes” pese a tener la nacionalidad española, aseguran que son unos “vagos“. El escritor lituano Daniel Estulin, por ejemplo, aseguraba que a nivel internacional “España deja de existir, de Madrid para abajo es África del Norte“. La constante humillación constata el pensamiento único y rancio de los separatistas, que se consideran mejores que el resto, pese a que es la CC AA con mayor deuda de toda España, con unas finanzas tan quebradas que su único sustento es la asistencia financiera -ahora controlada íntegramente por Hacienda- es la proporcionada con el Fondo de Liquidez Autonómico y el Plan de Pago a Proveedores.

Otro ejemplo es el del entonces diputado de ICV Joan Mena, quien en sede parlamentaria, aseguró que “los andaluces son inmigrantes en Cataluña”. “El hijo de dos inmigrantes andaluces, gracias a la inmersión lingüística tiene la misma igualdad de oportunidades que el hijo de la burguesía”, afirmó en mayo de 2013. “Mi padre es andaluz y no es un inmigrante. Es un español que vino a trabajar a Cataluña. No es un inmigrante en Cataluña”, respondió contundentemente el ex diputado de Ciudadanos, Jordi Cañas.

Este discurso contrasta después con la raíces de conocidos separatistas, como el del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, cuya abuela era del municipio jienense de La Carolina, una andaluza que se instaló en Cataluña para prosperar y criar a uno de los líderes más independentistas.