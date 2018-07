Se confirma el hachazo fiscal de Montero Cuadrado: Sociedades, al 15% efectivo, tasa Google y tasa Tobin

La llegada del PSOE a La Moncloa confirma los peores augurios. El Gobierno de Pedro Sánchez materializará la drástica subida de impuestos de su programa: Sociedades pagará el 15% efectivo, más del doble del actual, mientras la banca tendrá su Tasa Tobin.

PUBLICIDAD

Así lo ha asegurado María Jesús Montero Cuadrado, ministra de Hacienda, en una entrevista a La Ser. El nuevo escenario tributario en España se convertirá así en un nuevo infierno fiscal para empresas y entidades financieras, que pagarán ahora el impuesto sobre las transacciones, denominado tasa Tobin. El perjudicado, por tanto será los futuros trabajadores, ya que se imponen más trabas a los creadores de empleo.

En un primer lugar se instaurará un tipo efectivo del 15% en el impuesto de Sociedades , más del doble del 6% actual, según los cálculos de los socialistas, pese a que el tipo general llega al 25%. La recaudación por este tributo es muy baja en relación a la del IRPF e IVA, que se encuentran en máximos históricos. El PSOE eliminará bonificaciones y exenciones fiscales en este impuesto, que afectarán directamente en la contratación de nuevo personal.

Fin de exenciones y bonificaciones fiscales

El objetivo, según Montero Cuadrado, es destinar esta recaudación al pago de las pensiones, pese a que la Constitución Española prohíbe los impuestos finalistas. De hecho, el único impuesto finalista se llama cotizaciones a la Seguridad Social, una figura que no está reglada como impuesto, y cuyo fin va a parar directamente al organismo cuyo déficit alcanza los 18.000 millones de euros, pese al récord de afiliación, que se sitúa en los 19 millones de personas por primera vez en una década.

PUBLICIDAD

Según la ministra de Hacienda, la nueva subida de impuestos se estipulará en los Presupuestos de 2019, pese a que el PSOE necesita los apoyos de los independentistas y de la izquierda radical. Antes de las cuentas, el Gobierno tendrá que proponer un nuevo techo de gasto, un requisito indispensable que debe aprobar tanto el Congreso como el Senado, donde el PP hará valer su mayoría absoluta rechazándolo. El PSOE mantiene aún en secreto este incremento, ya que si el PP se niega a aceptarlo en el Senado, se tendrían que prorrogar las actuales cuentas, que han entrado en vigor este jueves.

La subida de impuestos no podrá aprobarse por los Presupuestos, sino que tendrán que pasar su trámite en el Congreso, donde el PSOE solo tiene 84 diputados, necesitando al PNV, Bildu, PDeCat, Unidos Podemos y Compromís para sacarlo adelante. La intención que estas nuevas figuras tributarias entren en vigor en 2019.

El PSOE hace suyo el impuesto de Montoro sobre las tecnológicas

Asimismo, la subida de impuestos será también para las empresas tecnológicas y plataformas de la llamada economía colaborativa “que no han encontrado encaje en la fiscalidad tradicional”, más porque el sistema tributario está obsoleto para ellas. Entre otros, impondrá la llamada “tasa Google”, perfilada por Cristóbal Montoro, ex ministro de Hacienda, y ahora el PSOE la hace suya.

En el ámbito medioambiental, la ministra ha dicho que se están estudiando las propuestas formuladas por el Ministerio para la Transición Ecológica para recoger “las que sean razonables”.

PUBLICIDAD

Espera que la banca se oponga a la tasa Tobin

Respecto a la nueva imposición a la banca ha reconocido que no espera que el sector lo reciba “con agradecimiento” y ha explicado que se trata de una manera de colaborar a la recaudación de la Seguridad Social, cuyos ingresos deberían también mejorar a través de la subida de salarios.

Ha explicado que no tendrán afán recaudatorio, porque los recursos que aportarían no serían significativos, sino que se trata de diseñar medidas para proteger el medio ambiente con mayores gravámenes a productos contaminantes por ejemplo, aunque no ha aclarado si eso incluiría la equiparación de la imposición del diésel a la de la gasolina.