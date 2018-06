“Seguimos pensando que la Fed hará tres subidas de tipos en 2018”

Esther Gutiérrez de la Torre, analista de Bankinter, habla de todos los temas económicos de actualidad, como las medidas fiscales de la Fed.

Gutiérrez afirma que “nos has sorprendido las buenas palabras de la reunión entre Corea del Norte y EE.UU. no conocemos al detalle el documento que han firmado, pero parece que ha ido bien y no han descartado verse en más ocasiones. De momento efectivamente y gracias a esto, las bolsas están al alza”.

“El foco ha estado en la geopolítica pero pesará más la macro. Además también hay dato de IPC en Estados Unidos. Previo a la subida de tipos que esperamos de la Fed, porque es una reunión de las largas, no ayudará demasiado a los ánimos de los inversores. Nosotros estamos bastante positivos con los bancos”.

Además, apunta que “esperamos una subida de un cuarto de punto que está descontando en el mercado, y seguimos diciendo que habrá una subida adicional más. No se puede descartar que finalmente haya cuatro, pero pensamos que acabarán siendo tres. Y del BCE, no hay necesidad de adelantar o de decir lo que van a hacer a partir de septiembre”.