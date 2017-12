CaixaBank Research: “La mayor parte del empleo se genera en sectores de baja productividad”

La mayor parte del empleo generado se está registrando en sectores de baja productividad. Así lo exponen los expertos de CaixaBank Research, quienes apuntan que se ha recuperado la mitad de los puestos de trabajo destruidos durante la crisis.

Desde el inicio de la recuperación, más de 1,8 millones de personas han encontrado un empleo, de las que más de 600.000 lo han hecho este año. No obstante, no las malas noticias es el tipo de empleo que se ha conseguido restablecer. Y es que, según estos expertos, el 78% de los empleos creados desde 2013 tienen una productividad inferior a la media. Es decir, tan solo el 22% de los nuevos empleos superan a la productividad media, motivo por el que teniendo trabajo no garantiza cubrir todas las necesidades.

No obstante, según se ha consolidado la recuperación el empleo creado es más productivo, hasta el punto de que un 38% de los nuevos puestos de trabajo se registran en sectores con mayor productividad sobre la media.

En su informe mensual, CaixaBank Research realiza un extenso repaso a los escenarios macroeconómicos de las principales potencias, incluyendo a España. Para ello ha segregado los sectores en función de la productividad generada. Según han concluido los autores, “observamos que la mayor parte del empleo se genera en sectores de baja productividad, que son los que tienen un mayor peso en la economía”.

“Sin embargo, el crecimiento de la ocupación es más dinámico en los sectores más productivos, de modo que han ido ganando importancia en el empleo total (del 18,7% en el 3T 2013 al 19,1% actual). En efecto, un 22% del empleo neto creado entre el 3T 2013 y el 3T 2017 ha sido en sectores con una productividad superior al promedio, un porcentaje que asciende al 38% si nos centramos en el último año”, destacan los autores.

“Los sectores que han experimentado un mayor aumento de ocupados, alrededor del 14% acumulado entre el 3T 2013 y el 3T 2017, son los dos sectores más productivos: información y comunicaciones (TIC) e industria”.

A juicio de estos expertos, la recuperación del empleo en la construcción también avanza a buen ritmo (un 12,3% acumulado de cuatro años) a medida que se va afianzando el nuevo ciclo alcista del sector inmobiliario, pero su peso en el total de ocupados dista mucho del de la anterior etapa expansiva. Comercio, transporte y hostelería, con un peso del 29,8% de la ocupación total, concentra un 32,4% del empleo generado en los últimos cuatro años, un dato que refleja el buen desempeño del sector turístico en la etapa de recuperación actual.

Finalmente, los sectores en los que la ocupación ha crecido menos desde 2013 son la Administración pública, educación y sanidad, y las actividades artísticas y recreativas (8,8% y 6,4%, respectivamente), ambos con una productividad inferior al promedio.