“Draghi está siendo excesivamente generoso, no se justifica esta política monetaria”

Javier Flores, responsable de producto y análisis de Asinver, repasa las palabras de Draghi este pasado miércoles, y las emisiones de renta fija de Santander y Caixabank.



PUBLICIDAD

Flores ha empezado repasando lo que suponen las emisiones de renta fija de Santander y Caixabank. “Yo creo que están aprovechando una situación que es legal, en las últimas semanas venimos viendo cómo hay un flujo muy importante de inversión hacia el refugio. Se está buscando en ciertas emisiones de renta fija. La versión española de este movimiento ha permitido que estas compañías emitan a precios interesantes”.



“Es difícil encontrar la rentabilidad”

“En renta fija sabemos que el riesgo principal siempre es el impago de un fallo realmente. Ahora bien, también es verdad que no es la inversión única que hay, y que en ocasiones se juega con el precio. Siempre puesto en contexto, era difícil encontrar la rentabilidad y habrá lucha por ella dentro del mercado”.

En cuanto a las palabras Draghi, el responsable de producto y análisis de Asinver ha dicho que “yo creo que ahora mismo no hay duda de que no se justifica que se mantenga esta política monetaria. Quizá Draghi está siendo excesivamente generoso, es peligroso porque la inflación en un momento dado nos puede llevar por delante. A los inversores, eso sí, les ha gustado que haya dicho que no iba a haber sorpresas”.