“El Brexit va a ser muy complicado, estamos jugando con capital humano”

David Burns, socio de Pakenham Partners, repasa la actualidad del Brexit y las medidas que ha ido tomando Theresa May durante todo el proceso.

Burns cree que los comunitarios no tienen motivos para preocuparse. “La separación va a ser muy complicada, porque estamos jugando con capital humano, con personas. Hay tres millones de europeos que viven en Reino Unido, y hay un millón y medio de británicos viviendo fuera. Pero no creo que todos los que están allí tengan que irse”.

El conflicto con Escocia

“Veo una irresponsabilidad comentarlo, porque los comunitarios que viven allí aportan mucho al país. Me parece bien que Escocia quiera seguir perteneciendo a la UE. Pero todo esto se basa mucho en política. May se ha equivocado mucho, y ha ignorado un poco a Escocia, no ha querido establecer un diálogo y los escoceses se han parado. Le ha debido sentar fatal el referéndum a May, porque se va a complicar mucho”.

Además, el socio de Pakenham Partners asegura que “Inglaterra lo que más exporta son servicios financieros, y en el caso de que no se pueda usar el pasaporte europeo van a caer de forma muy clara las exportaciones. Tenemos un escenario muy complejo”.