El independentismo acelera la fuga de depósitos en Cataluña: se esfuman 31.400 millones de euros

El exconseller de Economia Andreu Mas-Colell cree que Cataluña no recuperará las sedes sociales de empresas que se han trasladado a otras partes de España en los últimos meses, aunque subraya que lo “crucial” ahora es “trabajar para que no haya un cambio de sedes operativas”.

En una entrevista concedida a Efe, Mas-Colell se ha referido así a la decisión de varios miles de empresas, entre ellas grandes corporaciones catalanas, de mover su sede social fuera de Cataluña durante el último trimestre de 2017, coincidiendo con la crisis política en Cataluña.

PUBLICIDAD

A la pregunta de si estas empresas volverán a situar la sede social en esta comunidad, ha afirmado: “Creo que no volverán, pero el tema esencial es si habrá tendencia al traslado de sedes operativas o no. Tenemos que trabajar para que no haya un cambio de sedes operativas”.

“El retorno de la sede fiscal o la social (a Cataluña), creo que son pasos que no van atrás. Puede haber algún caso, pero tampoco es lo más fundamental. En Estados Unidos hay muchas empresas que tienen sede fiscal en Delaware y la sede operativa en Nueva York, pero claro, Madrid no es Delaware, quiere ser más que Delaware”, ha argumentado Mas-Colell.

El exconseller de Economía y sus excolaboradores en este departamento Albert Carreras e Ivan Planas han concedido esta entrevista con motivo de la publicación del libro “Turbulències i tribulacions” (Turbulencias y tribulaciones), publicado por Edicions 62.