“En España ha habido pocas reformas y muy timoratas”

Juan Pablo Calzada, economista y asesor financiero, habla de la situación económica de España, y de las reformas que se han llevado a cabo desde la crisis.



Calzada asegura que “la OCDE tradicionalmente cada cierto tiempo manda mensajes. Ha sido muy valiente el que ha dicho que España ha hecho más despacio la reforma, aunque es verdad que hemos sido capaces de hacer alguna, algo que no todos lo países han hecho. En esto estoy totalmente de acuerdo con la OCDE, porque ha habido pocas reformas y muy timoratas”.



“La OCDE está totalmente en contra de que no haya que derogar esta reforma laboral, sino confiar en ella”

“Parece claro que el mercado laboral no va a estar como hasta ahora. La OCDE está totalmente en contra de que no haya que derogar esta reforma laboral, sino confiar en ella. Con la reforma laboral, ya no sale tan caro despedir a cierta gente que te sale casi más barato tenerla trabajando que despedirla”.

Añade que “abaratar los costes pra las empresas es un método, ahora ha tocado empleo, pero nunca sale a la palestra abaratar el coste de la administración. La dualidad laboral de España se da en todos los sitios, en Holanda también pasa, y en Alemania también tiene sus métodos. Están intentando adaptarse a la nueva situación”.