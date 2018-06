“Es mentira que reduciendo los salarios se mejore la competitividad y se genere más empleo”

Juan Laborda, profesor de Economía Financiera en la UC3M y Syracuse University, considera que la reforma laboral no ha sido buena y habla del empleo.



PUBLICIDAD

Laborda afirma que “han aparecido tres estudios muy recientes donde se analiza la devaluación salarial, y no ha valido para aumentar la competitividad de nuestro sector exterior, sino para aumentar los beneficios empresariales. En un proceso ya de por sí muy pernicioso para los trabajadores”.

“Hay que ver qué tipo de modelo queremos para España, y hay que fijarse en las pensiones”

“Hay un estudio del BCE que es demoledor. Viene a decir que la clave que explica los ciclos económicos que son persistentes y que se producen de manera recurente, es precisamente el gasto. Aquí hay que ver qué tipo de modelo queremos para España, y hay que fijarse en las pensiones, porque la gente que trabaja cobra menos y ccda vez hay más personas mayores”.

Añade además que “la idea perversa de que reduciendo salarios mejoramos la competitividad y generamos empleo es mentira, porque lo que hace es perder productividad. Yo me voy a Francia y a Inglaterra y no hay bajada salarial, hay mejora, por mucha o poca que sea. Somos un país que además tenemos una tasa de paro súper elevada en comparación con otros países. La reforma laboral no ha funcionado, básicamente”.