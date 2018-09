“No se ha incrementado la tensión entre China y EE.UU., no quieren pelearse”

Pablo García, director de Alphavalue, analiza la situación económica global, con especial atención a las tensiones arancelarias entre Estados Unidos y China.



El director de Alphavalue asegura que “tenemos un poco más de lo mismo. Estamos con el tema de Trump y los chinos, sigo pensando que es pura negociación. Lo que está diciendo es que Trump quiere negociar y no sabe ya cómo pedírselo a China, y China quiere negociar también, la guerra no es buena para ninguno”.



Añade que “tenemos un mercado bastante más tranquilo, y con un poquito de recuperación en Europa. Desde el viernes pasado dijimos que parecía que Trump estaba levantando el pie del acelerador y fue bueno porque los sectores que más están tirando entre otros son los autos. Yo no veo que se incremente la tensión en la guerra comercial, no quieren pelearse”.

“El sector petróleo lo está haciendo bien, los líderes de la OPEP siguen estando bastante satisfechos”

“El sector petróleo lo está haciendo bien por varios motivos, uno que es el tema estacional. En el golfo de México siempre hay repuntes en el mes de septiembre, porque se va a zona de máximos, y los líderes de la OPEP siguen estando bastante satisfechos”.