“O se corrige el proyecto de la Unión Europea o fracasará”

Juan Laborda, profesor de la Carlos III y de la Syracuse University, habla del futuro de la Unión Europea y de los problemas que puede atravesar.

Laborda asegura que “a mí no me suena bien lo de la Europa de las dos velocidades, esto supone que sigue sin entender porqué surgen los problemas. Se ha pretendido dejarlo todo a los datos económicos y a merced del país ancla, Alemania. Ni siquiera hay una unión política, y mientras eso no se produzca el proyecto europeo está abocado al fracaso. Estamos en el inicio del proceso de demolición controlada. Si no cambian los planteamientos económicos estamos abocados al fracaso”.

“La gente está viviendo peor de lo que vivían sus padres”

“Todo el proyecto ha sido aprovechado por lobbies y grupos de presión, la gente está viviendo peor de lo que vivían sus padres, y no avanzamos a un lugar al que vayamos a vivir mejor. Es un proceso que o se rectifica y se corrige o habrá problemas”.

Además, añade que “el problema es que no nos damos cuenta de que el objetivo era un acercamiento de las rentas de los diferentes países hacia arriba, y esto no está pasando. Se ha convertido en un mero proyecto económico dónde el único que gana es Alemania. La integración de los países del este se hizo apresurada y mal, y en algunos países añoran el viejo sistema”.