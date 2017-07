“Corre, escóndete y avisa” es el eslogan de la campaña que da instrucciones de la Policía de Londres para los turistas en caso de u ataque terrorista.

Tras los sucesivos atentados de Londres, primero a las puertas del parlamento británico y después sobre el puente Westminster, las fuerzas de seguridad de la capital de Reino Unido han decidido informar de cómo actuar ante un ataque terrorista.Para ello han lanzado un vídeo en las redes sociales que simula un ataque yihadista y los pasos a seguir.

Advice to holidaymakers: In the event of a terrorist attack abroad – Run, Hide, Tell https://t.co/4kftZrvrbq https://t.co/2Eq1np7avV

— Terrorism Police UK (@TerrorismPolice) 10 de julio de 2017