Albis Muñoz: ‘5 millones de venezolanos nos hemos visto obligados a dejar el país y cada día crece más ese número’

@jmfrancas. Albis Muñoz (@albate7) es matemática, economista, venezolana, ha sido empresaria, dirigente gremial en el área empresarial y hoy residenciada en España por razones políticas y por problemas de salud porque entre otras cosas terribles en Venezuela no se cuenta ni con medicamentos.

JMF: ¿Hasta cuándo Maduro?

Albis Muñoz: Esperemos que hasta pronto porque el país no soporta mas tanta ineficiencia y maldad en un gobierno que lo ha sumido en la peor crisis política, económica y social de los últimos 100 años.

JMF: Pero ahí sigue el chavismo y parece que Guaidó no avanza nada…

Albis Muñoz: Si es muy cierto que la situación pareciera que no avanza… pero también es muy cierto que es difícil y desigual ante un gobierno que controla toda la riqueza del país, que se entregó al régimen cubano, que se ha aliado a China, Rusia y ahora también a Turquía, todos ellos países donde no hay democracia, ni libertad y además apoya a grupos terroristas como las FARC., al ELN y a Hezbolá…, no es fácil combatir a quienes tienen tanto poder. Sin embargo la oposición venezolana tiene la mayoría y seguirá en esta lucha tan desigual.

JMF: ¿La oposición está con Guaidó?

Albis Muñoz: Si, hay algunas voces señalando que no todas sus acciones han sido acertadas pero eso es solo un síntoma de pluralidad, no todos pensamos iguales y con libertad lo expresamos, lo que no puede negarse es que Guaidó ha logrado que esa diversidad de pensamiento se aglutine nuevamente y que se haya podido concebir un plan que establece tres líneas: 1.-que cese la usurpación 2.-un gobierno de transición y 3.-elecciones libres.

JMF: ¿Y ves eso posible?

Albis Muñoz: Claro que sí. Más temprano que tarde la situación país ha de cambiar y este es el camino con menos costo; de lo contrario el choque será inevitable con pérdidas de vidas humanas que ya han sido muchas… Venezuela será libre y democrática nuevamente.

JMF: ¿Pero parece que la ‘Operación libertad’ no estaba bien planeada? ¿Qué falló?

Albis Muñoz: Planeada estaba… Pero a veces se mueven otras variables porque suceden imprevistos. Perder una batalla no significa que se perderá la guerra.

JMF: Pero hubo traiciones ¿no?

Albis Muñoz: No estoy en el terreno de los acontecimientos así que desconozco algunas razones, no me atrevería a señalar fallos, menos traiciones; pero si tengo confianza en un equipo no solo en individualidades.

JMF: Desde fuera da la sensación de que hay mucha oposición que busca dialogo.

Albis Muñoz: Yo no creo que sea mucha la oposición quien busca diálogo porque la experiencia a lo largo de 20 años ha sido terrible… los períodos donde se ha ensayado con el diálogo solo han servido para que el gobierno gane tiempo, se afiance más en el poder y recrudezca la persecución, las torturas, las desapariciones, etc.

JMF: Eso pienso yo, pero Guaidó, o quizás Leopoldo López, mandó negociadores a Oslo…

Albis Muñoz: Algunos gobiernos y especialmente el usurpador encabezado por Maduro presionan fuertemente para que se dé nuevamente el diálogo. La oposición cómo buenos demócratas que somos, no podemos negarnos a las reuniones, pero no se negociaran los ejes del plan de acción.

JMF: El modelo de Santos con la FARC en Colombia tira mucho…

Albis Muñoz: Yo no lo creo… son dos realidades completamente diferentes.

JMF: ¿Esperáis ayuda real exterior? ¿Por qué no se pide?

Albis Muñoz: La ayuda y el apoyo exterior son necesarios, yo diría que indispensables, especialmente la humanitaria…, pero no necesariamente la de las armas… La situación que se ha creado con la masiva emigración obliga a los países afectados a dar esa ayuda. Ya cerca de los 5 millones de venezolanos nos hemos visto obligados a dejar el país y cada día crece más ese número. Eso es ya mucha mucha gente que está desequilibrando las economías de otros países. ¿¿¿¿Cómo no prestar ayuda????

JMF: Pero la Asamblea Nacional no la pide… ¿Por qué? ¿A qué espera?

Albis Muñoz: Insisto, ¿¿¿es necesario que la pida??? O por el contrario solo debe coordinarla de acuerdo a un plan que le presente el exterior.

JMF: Si no se pide es injerencia e intervención extranjera contra la voluntad de un país que no la pide…

Albis Muñoz: Si la acepta y sobre todo la coordina no hay injerencia.

JMF: ¿Por qué no la pide la Asamblea?

Albis Muñoz: Hay que preguntárselo a la Asamblea. Yo opino que no es necesario.

JMF: No le das más importancia a este hecho…

Albis Muñoz: No.

JMF: Mil gracias Albis, seguiré pendiente de vuestra lucha por Venezuela.

Albis Muñoz: Lo realmente importante es que esta crisis tan terrible y devastadora termine.

JMF: Y los venezolanos sean libres en una nueva Venezuela.

Albis Muñoz: Gracias a tí Josep María que me has dado esta oportunidad de expresarme. Un abrazo