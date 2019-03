Américo de Grazia: Los criminales operan en Venezuela con la anuencia del régimen

@jmfrancas. Américo de Grazia es diputado por el estado Bolívar en la AN, periodo 2015 al 2021.

JMF: ¿Qué hace la Asamblea Nacional en estos días?

Américo de Grazia: La Asamblea Nacional está sesionando bajo el asedio. Pero en la dirección del cese de la usurpación, la transición y elecciones libres.

JMF: ¿Habéis pedido una intervención internacional humanitaria?

Américo de Grazia: Sí. En mi caso, sostengo que nos amparemos en el artículo 187 #11 de la Constitución. Para que la misma tenga éxitos. Debe ser con acompañamiento internacional.

JMF: Hubo un acuerdo y se solicitó una misión de Paz…

Américo de Grazia: Hubo varios acuerdos en la AN.

JMF: ¿Cuáles?

Américo de Grazia: En función de la Ayuda humanitaria.

JMF: Pero solicitabais como Asamblea Nacional una intervención extranjera, ¿ no?

Américo de Grazia: Los acuerdos de la Asamblea Nacional no lo expresan de manera. Tacita. Ni hacen mansión al art 187 #11. Yo si.

JMF: ¿Piensas que es posible una intervención así?

Américo de Grazia: Posible es. ¿Lo hemos solicitado? No. Esta no puede ser una vía unilateral. Tiene que ser acordada con la AN. Por ser éste el único poder reconocido como legítimo, hoy en Venezuela.

JMF: ¿Pero no acabaría en un baño de sangre?

Américo de Grazia: Lastimosamente Venezuela hoy es un territorio ocupado por organizaciones criminales. Cartel de los Soles. (militares Narco) G2 cubano. Mercenarios Rusos. FARC ELN HEZBOLÁ terroristas colombianos e islámicos. Colectivos Armandos y Pranes. Que operan con la anuencia del régimen. Podemos o no salir, solos de esta tragedia. Y sin contar con asistencia internacional armada. Cascos azules? Eso es lo que tenemos que definir.

JMF: Cascos azules difícil con el veto Ruso y Chino… ¿quién tiene que definirlo?

Américo de Grazia: En principio la Asamblea Nacional y luego acordado con los Aliados de Venezuela .

JMF: ¿El llamado ‘grupo de Lima’?

Américo de Grazia: No creo que ellos estén en disposición de una ayuda de ese género. Pero sí EEUU, Colombia y Brasil.

JMF: Colombia no parece muy favorable a intervenir o ¿si lo ves posible?

Américo de Grazia: Deberían. Dado que Venezuela se ha convertido en el santuario del ELN y la Farc. Su principal fuente de financiamiento con protección del régimen. Y espacios para el financiamiento con Oro, diamante, coltán, droga, madera, combustible extorsión y operaciones diplomáticas.

JMF: ¿Qué piensas que ocurriría si entran tropas extranjeras aunque sea para introducir la ayuda?

Américo de Grazia: Las avalo para que entren ayuda humanitaria. Para que nos puedan ayudar a reponer el orden constitucional perdido. Si se hace con conducción de oficiales Venezolanos en el exilio. Tipo Charles De Gaulle, sería muchísimo mejor. Es una Utopía? Es un escenario que deberíamos construir los Venezolanos.

JMF: ¿Es posible eso?

Américo de Grazia: Si se pudo en Francia, ¿por qué no en Venezuela ?

JMF: Eran otro tiempos, ¿no?

Américo de Grazia: En Venezuela hemos retrocedido en los tiempos. Hemos involucionado.

JMF: ¿Qué país se atrevería a mandar tropas?

Américo de Grazia: Posiblemente los afines a nuestra causa. EEUU, Brasil y Colombia.

JMF: Ha vuelto Guaidó y no lo han detenido. ¿Esperabas esto?

Américo de Grazia: Yo también hubiera vuelto. Que lo detuvieran era una posibilidad.

JMF: Y ahora, ¿qué?

Américo de Grazia: Seguir en la lucha. No hay opciones. Seguir elevando el costo político, hasta que caiga. Pero yo no soy Guaidó. No estoy en sus zapatos. Esta es una lucha de largo aliento.

JMF: ¿No debería nombrar un gobierno ya por si le pasa algo?

Américo de Grazia: No necesariamente, el hecho de no implica qué. Pero si gestionar las operaciones necesarias. Para adelantar y abrir escenarios posibles. Crearlos. Construirlos. Que igualmente es una forma de gobernar la transición.