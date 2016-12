Un avión de la aerolínea Afriqiyah Airways ha aterrizado este viernes en Malta tras haber sido secuestrado con 118 personas a bordo, según ha informado el diario local ‘Times of Malta’.

BREAKING Hijacked Afriqiyah Airways Airbus A320, on internal flight in Libya with 118 people on board, lands in Malta: Maltese media

— Reuters World (@ReutersWorld) 23 de diciembre de 2016