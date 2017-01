Un video en el que aparecen dos miembros de la misión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Colombia bailando con guerrilleras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en fin de año ha causado polémica.

Las imágenes fueron grabadas por la agencia Efe en un campamento de las FARC cerca del caserío Conejo, en el departamento caribeño de La Guajira, donde está situada una de las zonas transitorias de normalización en las que deberán reunirse los guerrilleros antes de dejar las armas y desmovilizarse.

En la grabación, se ve a dos representantes de la ONU, vestidos con el chaleco azul que los identifica como observadores de ese organismo, bailando con dos guerrilleras al ritmo de música vallenata, típica de esa región.

El campamento de las FARC donde fueron grabadas las imágenes está a unos cinco kilómetros de distancia de Pondores, el lugar donde se sitúa la zona veredal transitoria de normalización que albergará a los guerrilleros.

Esa zona incluye un puesto de la Misión de Monitoreo y Verificación (MM&V), mecanismo tripartito del que hacen parte miembros de la ONU, del Gobierno colombiano y de la guerrilla.

Un comportamiento ‘inapropiado’

La ONU describió el comportamiento de sus miembros como “inapropiado”, mientras que el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, se mostró molesto por las críticas y defendió la celebración de fin de año.

“Este comportamiento es inapropiado y no refleja los valores de profesionalismo e imparcialidad de la misión. La misión de la ONU en Colombia tomará las medidas que correspondan”, indicó la autoridad en un comunicado.

Al comentar el vídeo publicado, la congresista María Fernanda Cabal, del opositor partido Centro Democrático, fundado por el ex presidente y senador Álvaro Uribe, manifestó que no se puede confiar en el proceso de verificación que hace la ONU.”Es una vergüenza eso que pasó. La ONU debe demostrar que hace su papel con seriedad y no estar participando en parrandas navideñas. La ONU es una empresa burocrática internacional que no tiene sentido“, se quejó Cabal a Caracol Radio.