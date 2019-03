Bruna Cavalcanti: ‘En América Latina salimos del ciclo de izquierdas’

JMF: ¿En qué país vives ahora?

Bruna Cavalcanti: México

JMF: ¿Cómo ves a AMLO? No se define sobre Venezuela…

Bruna Cavalcanti: Te puedo contestar, pero en relación a la política de AMLO no soy la persona más adecuada para hablar. Específicamente sobre Venezuela y América latina, México siempre tiene una política de no intervención, siempre ha adoptado esto de manera muy clara, en temas de política externa y de defensa México siempre adopta la no intervención.

JMF: Bolsonaro sí está en el bando de Guaidó, ¿verdad?

Bruna Cavalcanti: Si, junto con Argentina.

JMF: En Europa se habla de Bolsonaro como de la peste…

Bruna Cavalcanti: jajjajajajajajjajaja. Creo que en Brasil también, aunque sigue con apoyo popular muy fuerte.

JMF: Es ‘fascista’?

Bruna Cavalcanti: Yo lo pondría en la extrema derecha y si tiene políticas muy duras.

JMF: Violento entonces, ¿hay que tenerle miedo?

Bruna Cavalcanti: Yo no definiría como violento y sí como un político de extrema derecha que tiene políticas muy duras sobre todo en relación a la cuestión de la posesión de armas y otras políticas relacionadas con los indígenas, migrantes, LGBT, entre otras cosas.

JMF: ¿Qué puede suponer para Latinoamérica la presencia de Bolsonaro?

Bruna Cavalcanti: América Latina pasa por un momento de cambio muy importante.

JMF: ¿Qué tipo de cambio?

Bruna Cavalcanti: Salimos del ciclo de las izquierdas y estamos ahora con diversos políticos de derecha y extrema derecha como Bolsonaro. Entonces la presencia de Bolsonaro solo implica una suma mayor en este giro hacía la derecha.

JMF: Era extrema izquierda más bien, ¿no?

Bruna Cavalcanti: Yo jamás pondría a Lula como extrema izquierda, principalmente si piensas en la coaliciones que hizo durante todo su gobierno, es más correcto decir que era un líder de centro izquierda.

JMF: Cuba, Venezuela, Nicaragua… ¿no son extrema izquierda?

Bruna Cavalcanti: Sí, pero como estábamos hablando de Brasil, me refería más a mi país.

JMF: El Foro de Sao Paulo, ¿no era extrema izquierda?

Bruna Cavalcanti: ¿A qué te refieres con el foro de Sao Paulo?

JMF: Se le conoce así, son los padres del llamado ”Socialismo del siglo XXI’, hijos de Cuba.

Bruna Cavalcanti: Yo no ubicaría a Brasil ahí, no el Brasil post transición democrática y ni siquiera antes porque teníamos una dictadura militar. El único gobierno brasileño de izquierda fue el de Lula y a este jamás le pondría en la extrema izquierda justamente por las coaliciones que hizo, coaligó con diversos partidos e incluso con el PMDB que es un partido de derecha, entonces definitivamente no ubico a Brasil así.

JMF: Pués fue fundador del Foro…

Bruna Cavalcanti: Sí, pero estamos hablando de antes de que fuera presidente. Lula fue un líder, un operario y, cuando despuntó, en Brasil aún vivía una dictadura; este Lula sí era de izquierda, pero una vez más no lo pondría como extrema izquierda, es mi análisis.

JMF: Hay que reconocer que, en España, Brasil es muy desconocido. Al Partido de los Trabajadores se le conoce mucho por tropelías de corrupción de sus políticos, de hecho los dos presidentes Lula y Dilma han salido por la puerta de atrás… Sitúame un poco, eso es lo que llega aquí…

Bruna Cavalcanti: Mmmmmmm, hay que tener en cuenta muchos matices aquí.

JMF: Matiza tú que conoces la realidad.

Bruna Cavalcanti: Es lo que intento hacer…. ¿Te parece que si Lula hubiera salido por la puerta de atrás estaría en las encuestas, en el año pasado, primero en colocación? Ya estaba preso y mismo así aparecía al frente de Bolsonaro. Hay una polarización muy fuerte en Brasil y la corrupción no es algo estricto al PT. Lo que hace falta en Brasil sería una reforma política, sobre todo en relación a como se configuran hoy los partidos, porque estás hablando de un Congreso que tiene la presencia de más de 28 partidos entonces imagínate negociar con todos ellos, esto da margen a cuestiones muy contundentes de corrupción.

JMF: ¿Eso es un caos entonces?

Bruna Cavalcanti: Es un caos un Congreso con tantos partidos pero para cambiar esto los propios diputados tendrían que cambiar la Constitución y votar por la reforma política pero, ¿cómo van hacer esto si el mecanismo tal y cómo está al día de hoy les beneficia? La reforma política sería un punto muy importante pero cómo está hoy, yo veo las cosas muy difíciles.

JMF: ¿Qué arreglo tiene entonces eso?

Bruna Cavalcanti: Pues no se trata de arreglos y sí de un problema grave en relación a cómo está configurado el sistema político brasileño, no me gusta hablar en arreglos y sí lo que podría cambiar esto.

JMF: Y, ¿qué podría cambiarlo?

Bruna Cavalcanti: La reforma política como te he dicho.

JMF: Pero no ves que ningún partido la proponga o ¿si?

Bruna Cavalcanti: Dilma lo propuso cuando aún era presidenta pero nunca fue adelante en el Congreso y no por ella. Otros partidos como el PSOL también propusieron.

JMF: El PSOL, ¿cuál es? ¿Es de los grandes?

Bruna Cavalcanti: ‘Partido Socialismo e Liberdade’, es el partido del diputado Jean Wyllys, que tuvo que salir de Brasil por amenazas muy graves a él y a su familia; es un partido pequeño pero muy importante sobre todo en aspectos de lucha por los derechos humanos. De este partido también es Marcelo Freixo, que es un diputado que combate mucho a las milicias en Rio.

JMF: ¿Amenazas de quién?

Bruna Cavalcanti: Pues no se sabe, sigue en proceso de investigación, fue muy repercutido esto en Europa y el año pasado mataron a una corregidora de este partido, Marielle Franco, y hay indicios de que en su crimen estén involucrados políticos y la milicia, pero aún no se sabe al cierto.

JMF: Me has dicho que eras especialista en Fuerzas Armadas y Seguridad Internacional, ¿ves peligro de contiendas en Latinoamérica?

Bruna Cavalcanti: No, para nada, no creo que la cosa llegue a este punto, pero sí que hay un problema muy fuerte en relación a Venezuela que hay que acompañar de muy cerca.

JMF: ¿Los conflictos territoriales están acabados?

Bruna Cavalcanti: Además de Venezuela no hay conflictos territoriales en América latina. Cada país ya tiene su problema muy grande en relación a problemas de seguridad interior con el aumento de la violencia, del crimen organizado.

JMF: Nicaragua, no es una balsa de aceite…

Bruna Cavalcanti: No lo es, así como no lo es Guatemala, pero no veo una contienda a nivel regional y sí un problema muy fuerte de violencia en estos países, por supuesto que sí y principalmente las políticas o falta de las mismas en su combate.

JMF: ¿El crimen organizado es el gran problema?

Bruna Cavalcanti: Este sí es el verdadero problema al día de hoy de la región principalmente con el aumento del uso de los militares en acciones de seguridad interior.

JMF: ¿En qué sentido?

Bruna Cavalcanti: En el sentido de que el uso de las FAS en el combate a la violencia no se ha mostrado eficaz, ahora en México hay un debate muy fuerte sobre esto con la creación de la Guarda Nacional.

JMF: ¿Esta detrás de eso ‘la corrupción’?

Bruna Cavalcanti: Por supuesto que sí, sobre todo en las policías, es un grave problema institucional que ha de ser resuelto.

JMF: Corrupción en la policía y, ¿en los mandos militares?

Bruna Cavalcanti: También claro. De hecho hay diversas denuncias por parte de ONGs sobre el abuso de las FAS en la intervención en Rio de Janeiro, por ejemplo.

JMF: Y si hay esta corrupción, también la abra en los políticos que mandan…

Bruna Cavalcanti: Por supuesto que sí, Un buen ejemplo de esto es el juicio del Chapo. Hay diversas declaraciones de que habrían políticos involucrados. Pero son denuncias muy serias que hay que probarse.

JMF: De hecho el gran miedo de los narcos siempre ha sido la extradición a USA…

Bruna Cavalcanti: Sí.

JMF: ¿Qué hace China en Latinoamérica?

Bruna Cavalcanti: Pues es un importante país en términos económicos para Brasil. Principalmente por el tema de las commodities. Es muy importante ver lo que va pasar con estos acuerdos en el gobierno Bolsonaro porque él se está acercando mucho a países como EEUU por ejemplo.

JMF: ¿China busca solo negocio o es un tema más estratégico?

Bruna Cavalcanti: China es un tema económico y de estrategia también, siempre ha sido un país muy importante para Brasil en cuestiones de política externa principalmente con Lula, pero Bolsonaro ya ha señalado que estará mucho más cercano a EEUU.

JMF: Gracias Bruna, hemos abierto muchos temas, en la próxima ocasión iré más al grano. Mil gracias.

Bruna Cavalcanti: Estoy a disposición en lo que necesites, gracias a ti también.