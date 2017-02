CNNLeaks, la filtración que pone en alerta a la CNN

Las alarmas se disparan en la redacción y despachos de la CNN, la cadena acusada públicamente por Donald Trump, presidente de EE UU, de difundir noticias falsas.

James O’Keefe, activista político y periodista, ha afirmado sacará a la luz pública cientos de horas de grabaciones y datos comprometedores de la CNN, según recoge Dircomfidencial.com.

Según ha revelado en Twitter el propio O’Keefe, la filtración se realizará con el mismo “estilo” de Wikileaks y forma parte de un proyecto denominado ”Project Veritas”, que busca exponer los defectos y problemas de los medios de comunicación.

En una entrevista otorgada a Fox News, O’Keefe ha asegurado que las grabaciones son el interior de varias salas de redacción y contendría cortes de audios que afectarían a empleados y ex empleados de la CNN, como Joe Sterling, Arthur Brice y Nicky Robertson.

En su perfil personal de Twitter, O’Keefe se posicionado en contra de la CNN. “Este es el comienzo del fin para los medios de comunicación”, ha llegado a afirmar el activista conservador.

Pese a que no menciona a la cadena con sede en Atlanta en ningún momento, el periodista y activista político sí ha dado pistas sobre qué cadena será el objeto de estas investigaciones y filtraciones. Hasta ahora se trata del medio de comunicación que está en boca de Donald Trump en los últimos meses.

En los últimos meses, Trump y CNN se han convertido en enemigos por las noticias falsas. El pasado 11 de enero, durante la primera comparecencia ante la prensa de Trump como presidente de Estados Unidos, el mandatario negó la palabra al reportero de la CNN acusando al medio de publicar noticias falsas; la pasada semana, la Casa Blanca impedía el acceso de determinados medios, incluida la CNN, a una rueda de prensa.

Just like @wikileaks, @Project_Veritas will serve as an outlet for whistleblowers who wish to come forward w/ docs & secret audio. #CNNLeaks pic.twitter.com/e7pXLmsIHw

PUBLICIDAD

— James O’Keefe (@JamesOKeefeIII) 23 de febrero de 2017