El Consejo Europeo desoye a Polonia y reelige a Tusk

El Consejo Europeo ha hecho oídos sordos a las amenazas de Polonia y ha reelegido a Donald Tusk como presidente durante otros dos años y medio.

El ambiente en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) se había enrarecido por las amenazas de Polonia para exigir a este organismo que impidiera la reelección de Tusk. El país europeo había llegado a asegurar que la UE no podría sacar ningún tipo de acuerdo.

El enfrentamiento entre el Gobierno polaco y Tusk emana de que el presidente del Consejo, del partido Plataforma Cívica, fue primer ministro de Polonia entre 2007 y 2014, antes de que llegaran al poder los euroescépticos de Libertad y Justicia.

La primera ministra de Polonia, Beata Szydlo, ha asegurado este mismo jueves que Polonia no apoya la reelección de Tusk. No obstante, la elección del presidente del Consejo Europeo no necesitaba el apoyo unánime, sino una mayoría cualificada. Tusk tenía el respaldo de Alemania y Francia.

Joseph Mucat, presidente este semestre de la Unión Europea (UE), había asegurado que Polonia no puede bloquear la reelección de Tusk. “Un Estado miembro o un grupo de Estados miembros pueden estar en contra de la reelección, pero un país no puede bloquear la decisión, hay normas muy claras de compromiso y procedimiento”, ha señalado el maltés.

“Estamos apoyando al señor Tusk, pero también estoy aquí para asegurar que la visión de todos los países queda claramente reflejada durante la cumbre”, ha destacado. Por su parte, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, recordó que “la política europea está organizada sobre la base de partidos políticos” y destacó que “el Partido Popular Europeo tiene un candidato, así que el PPE apoya a este candidato”.

Orbán, no obstante, ha señalado: “Elegiremos a alguien que no tiene el apoyo de su propio Gobierno y este es un asunto muy complicado”.