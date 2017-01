La madrugada de este 1 de enero, un hombre armado con un fusil de asalto irrumpió en el club nocturno Reina de Estambul y abrió fuego contra la multitud que celebraba la llegada del 2017. El ataque se saldó con 39 personas muertas y 69 heridas.

El atacante se encuentra prófugo y la Policía turca ha emprendido una operación especial de búsqueda para dar con el autor material del atentado, que ha sido reivindicado por la organización terrorista Estado Islámico.

#BREAKING Turkey detains two foreigners at Istanbul airport over nightclub attack: report

— AFP news agency (@AFP) 3 de enero de 2017