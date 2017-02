Donald Trump: Venezuela debe liberar inmediatamente a Leopoldo López

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha celebrado en la Casa Blanca una reunión con Lilian Tintori, esposa del encarcelado opositor venezolano Leopoldo López.

“Venezuela debería liberar a Leopoldo López, un prisionero político y esposo de Lilian Tintori, de la prisión de forma inmediata”, reza el mensaje del líder estadounidense, quien además dijo que el senador de Florida, Marco Rubio, participó en el encuentro.

Venezuela should allow Leopoldo Lopez, a political prisoner & husband of @liliantintori (just met w/ @marcorubio) out of prison immediately. pic.twitter.com/bt8Xhdo7al

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de febrero de 2017