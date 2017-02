Alejandro Toledo, acusado de recibir 20 millones de la constructora Odebrecht

Alejandro Toledo, ex presidente de Perú, ha sido acusado por el ex director de la constructora brasileña Odebrecht de haber recibido presuntamente sobornos por valor de 20 millones de dólares a cambio de adjudicación de obra pública.

La Fiscalía de Perú ha registrado su lujosa casa situada en el elitista barrio de La Molina durante nueve horas el sábado, mientras Toledo y su esposa estaban de viaje a Francia. La Fiscalía buscaba documentación vinculada a la versión dada por el ex directivo de Odebrecht.

Desde primeras horas del sábado, un equipo del Ministerio Público, encabezado por el fiscal Hamilton Castro, registró la vivienda del expresidente en el lujoso distrito de La Molina y recopiló documentación pertinente para las investigaciones, mientras Toledo se encuentra en Francia con su esposa, Elianne Karp. Al cabo de nueve horas, el fiscal Castro abandonó la casa con varias cajas llenas de documentos.

La prensa ha publicado un extracto de un documento judicial en el que se afirma que el exdirector de Odebrecht en Perú Jorge Barata confesó haber pagado el soborno a Toledo por la construcción de dos tramos de la carretera Interoceánica. En un extracto del documento se indica que “lo reseñado en el numeral 67 del Acuerdo del Departamento de Justicia de Estados Unidos (con Odebrecht) coincide claramente con la declaración del colaborador eficaz Jorge Henrique Simoes Barata“.

En la declaración de Barata, identificada bajo el subtítulo Pago indebido al entonces presidente de la República del Perú Alejandro Toledo como resultado de la licitación de la carretera Interoceánica Sur -tramo 2 y 3- el ex directivo de Odebrecht “ha confesado haber pagado sobornos a Alejandro Toledo“, según el escrito.

Toledo se desvincula totalmente del caso

Toledo ha negado “absoluta, rotundamente” estos sobornos. El ex mandatario se declaró confundido por esta información e insistió “absoluta, rotunda, rotundamente” en que no tiene nada que ver con el dinero que la Fiscalía habría encontrado en cuentas de su amigo Josef Maiman, donde se habrían depositado los sobornos de Odebrecht.

“Yo no tengo nada. Lo que ha dicho el señor Maiman es una prueba de él, que él tiene sus negocios. ¿Qué tienen que ver conmigo? Por favor”, dijo Toledo.

Barata, un colaborador “eficaz” para la Fiscalía

Según revelaron los diarios “La República” y “Correo” en sus versiones digitales, Barata, acogido a la figura legal de “colaborador eficaz” con la justicia, habría confirmado a las fiscalías de Brasil y Perú que Toledo recibió 20 millones de dólares entre 2005 y 2008 por la adjudicación de la carretera que comunica con Brasil.

Toledo preguntó en varias ocasiones dónde está el “documento” con las declaraciones de Barata y mostró su sorpresa al conocer que ese dinero se habría entregado a petición suya.

“¿Para mí? ¿A dónde están los míos? Busquen mis cuentas, por favor“, dijo Toledo en una entrevista. La prensa indicó, además, que es inminente la petición del fiscal encargado del caso, Hamilton Castro, para detener a Toledo por los delitos de cohecho y lavado de activos.

Toledo no tiene beneficio procesal pese a ser ex presidente

En ese sentido, el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, aclaró que Toledo “ya no cuenta con el beneficio de las prerrogativas constitucionales” que como ex presidente “pudieran beneficiarlo procesalmente” y, por tanto, “tiene que ser investigado como cualquier ciudadano”.

En Perú, Odebrecht pagó 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios entre 2005 y 2014, años que comprenden los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), según se desprende de un acuerdo firmado por la compañía con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Kuczynski, actual presidente y ministro de Economía con Toledo, tilda de “traidor” a su ex jefe

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, quien fue primer ministro y titular de Economía durante el Gobierno de Toledo, aseguró que ha “ordenado al Poder Ejecutivo colaborar en todo lo necesario para garantizar que la investigación sea eficaz“, bajo la premisa de que en Perú “nunca más” haya corrupción.

Kuczynski, que fue primer ministro y titular de Economía durante el gobierno de Toledo (2001-2006), ha afirmado a W Radio de Colombia que estaba “muy dolido por estas noticias del ex presidente Toledo, es una traición al pueblo peruano y es una traición a sus colegas que se esforzaron tanto en hacer un buen gobierno”.

La esposa de Toledo amenaza con tirar de la manta contra Kuczynski

La esposa del ex presidente Alejandro Toledo ha amenazado con tirar de la manta. “Que vergüenza PPK (las iniciales de Kuczynski) tú que tantos negocios y lobbies has hecho!”, escribió Elianne Karp, la esposa de Toledo, en su cuenta de Facebook. “No me hagas hablar because I know what you did last time (porque sé lo que hiciste la última vez)!!!”, ha agregado mezclando español e inglés.