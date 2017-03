Un hombre de origen magrebí intenta embestir a una multitud con su vehículo en Amberes

Un hombre ha sido detenido en Amberes (Bélgica) tras intentar atropellar a una multitud en una calle comercial de la ciudad, según ha confirmado la policía.

El hombre había entrado circulando a gran velocidad en una calle peatonal de Amberes con un vehículo con matrícula de Francia, informa France Press.

“Alrededor de las 11 de la mañana, un coche ha entrado en De Meir a gran velocidad, por lo que los peatones tuvieron que apartarse”, ha explicado un portavoz de la Policía, indica Reuters.

Un amplio despliegue policial y militar ha sido efectuado en la zona. Por su parte, el diario belga “La Libre Bélgique”. Además, la agencia añade que “un coche con matrícula de Francia ha sido detenido por las fuerzan del orden, que han establecido inmediatamente un perímetro de seguridad” a su alrededor.

BREAKING terror alert in #Antwerpen #Belgium suspicious car found with french plates bomb squad #Dovo has been called bomb & guns found pic.twitter.com/Viser68Due

— Europe 2424 (@europe2424) 23 de marzo de 2017