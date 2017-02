Iglesias a Felipe González: ‘El mayordomo de Carlos Slim no nos da lecciones de democracia’

El expresidente del Gobierno Felipe González ha instado al líder de Podemos, Pablo Iglesias, a “dar la cara” junto a los representantes de otros partidos para pedir al régimen de Venezuela que no haya un solo preso político en este país.

González ha respondido de esta forma a Iglesias después de que ayer el secretario general de Podemos acusara a él y a José María Aznar de “echar más gasolina al fuego” por participar hoy juntos en un acto en favor del opositor venezolano encarcelado Leopoldo López.

Los dos expresidentes del Gobierno han acudido a ese acto en Madrid junto al padre de Leopoldo López al cumplirse los tres años de su encarcelamiento y en el que han participado también, entre otros, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, así como Alberto Ruiz Gallardón, Javier Solana, Ana Botella, Juan Luis Cebrián y Bertín Osborne.

A la salida de ese acto y en declaraciones a los periodistas al preguntarle por las palabras de Iglesias, Felipe González ha subrayado que lo esencial en el acto de hoy es preguntarse quién falta y por qué a esta cita “en defensa de las libertades”.

“Invito a Pablo Iglesias a que dé la cara con los demás pidiendo que no haya un solo preso político en Venezuela”, ha añadido el expresidente, quien ha subrayado: “todo lo demás da igual”

Iglesias responde

El secretario general de Podemos ha tachado este jueves de “irresponsable” la actitud de los expresidentes del Gobierno Felipe González y José María Aznar respecto a la situación en Venezuela y ha lanzado un aviso al expresidente socialista: “A nosotros el mayordomo de Carlos Slim no nos da lecciones de democracia”.

En declaraciones a los medios en el Congreso, Iglesias ha reafirmado que a su formación no le gusta “que haya presos políticos en ningún sitio”, pero ha advertido a González de que no es quién para pedir a Podemos que “dé la cara” en este asunto.

“Somos una organización política que aspira a gobernar y no nos gusta que haya presos políticos en ningún sitio, pero a nosotros el mayordomo de Carlos Slim no nos da lecciones de democracia. Pensamos que no tiene que haber presos políticos, ni en Venezuela ni en ningún lado, pero me parece muy irresponsable que en algo tan serio como la política exterior algunos, siendo expresidentes, lo utilicen como una suerte de elemento arrojadizo en la política doméstica”, ha criticado.