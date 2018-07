Italia pone coto a los contratos temporales, subvenciones y prohíbe la publicidad del juego

El “Decreto Dignidad”. Así ha bautizado el ministro de Desarrollo Económico italiano, Luigi Di Maio, la nueva reforma laboral y empresarial en Italia. Las empresas que reciban ayudas públicas no podrán deslocalizarse, al tiempo que prohíbe la publicidad del juego por crear ludopatía y los contratos temporales serán de solo dos años frente a los tres actuales.

El Gobierno italiano ha asegurado que las empresas que perciban subvenciones o dinero público no podrán deslocalizarse, por lo que no tienen nada que temer las empresas honestas. “Este decreto tutela a los trabajadores honestos, sin dañar a las empresas honestas. Quien no abusa, nada tiene que temer”, ha asegurado el vicepresidente de Italia para presentar este decreto aprobado este lunes en el Consejo de Ministros.

Según el Gobierno italiano, el texto incide en la necesidad “urgente” de desarrollar medidas para tutelar “la dignidad de trabajadores y empresas”, para simplificar la fiscalidad laboral y combatir la ludopatía. Concretamente, se prohíbe la publicidad de apuestas y juegos de azar.

Por otro lado se aprobaron medidas contra la deslocalización de las empresas que operan en territorio italiano. Se decreta que aquellas compañías que hayan obtenido ayudas públicas y deslocalicen su producción, también en otros países de la UE, deberán devolver lo obtenido con intereses. Pero aquellas sociedades con ayudas del Estado que se vayan a un país que no pertenezca a la UE, serán sancionadas con multas de hasta cuatro veces el importe recibido de las arcas públicas.

Asimismo, si las empresas han recibido ayudas tendrán que devolverlas en caso de realizar despidos en los cinco siguientes años una vez las han obtenido.

Encadenar contratos temporales tendrá un coste para las empresas y la indemnización por despido aumenta al 50%

Primero pone fin a la fracasada reforma laboral del Gobierno de Matteo Renzi, imponiendo el límite máximo de 24 meses por trabajador en un contrato laboral en la misma empresa, frente a los 36 actuales. De esta forma, las empresas podrán renovar los contratos temporales con la obligación de indicar la causa de la misma y una vez que pasen 24 meses o bien contrata como indefinido al empleado o bien lo despide.

No obstante, el coste de cada contrato temporal se incrementa un 0,5% para la empresa, y la indemnización por despido se dispara en un 50% para los empleados cesados “injustamente”, al tiempo que éstos podrán contar con una compensación por 36 meses de antigüedad y no 24 meses como hasta ahora. “Damos un golpe mortal a la precariedad”, celebró el también líder del Movimiento 5 Estrellas, que gobierna Italia desde hace un mes con la Liga Norte.

Sin publicidad de juegos de azar ni apuestas

El decreto incluye la prohibición de publicitar los juegos de azar y las apuestas con premios en dinero con el objetivo de combatir la ludopatía, una enfermedad que según el ministro causa “un gasto sanitario enorme” en el país.

El decreto ha sido criticado por diversos sectores, a los que Di Maio respondió al afirmar que los ataques a su gestión “vienen de quienes han masacrado los derechos sociales en vez de defenderlos” tras gobiernos de izquierdas y de derechas.

La Confederación General de la Industria Italiana criticó sin reservas en un comunicado el decreto, que tachó como “una señal muy negativa para el mundo de las empresas“. Auguró que las nuevas reglas contra la precariedad laboral serán “poco útiles” y su resultado será “menos trabajo, no menor precariedad”.