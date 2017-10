La JUR continuará riéndose de los accionistas de Popular en el Congreso

La JUR no dará a conocer ante el Congreso de los Diputados el informe de Deloitte que desató la resolución de Banco Popular. La falta de transparencia continuará medio año después de la fatídica noche del 6 al 7 de junio, cuando ex accionistas y ex bonistas de Popular perdieron toda su inversión.

La presidenta de la Junta Única de Resolución, Elke König, acudirá al Hemiciclo el próximo 11 de diciembre a petición de PSOE y Unidos Podemos, pero la opacidad será la tónica, más cuando la propia König se niega a facilitar a los ex inversores de Popular los motivos reales de la durísima medida.

La declaración de König se producirá cuando la Audiencia Nacional y el TJUE ya están admitiendo o estudiando querellas contra la ex cúpula de la entidad financiera y organismos oficiales. Köning dará de nuevo su versión de los hechos, pero sin dar a conocer el polémico informe de Deloitte, un estudio provisional en el que se basó la JUR para liquidar la entidad financiera, vendida después al Santander por un euro.

König acude a la comisión en calidad de experta para explicar la forma y fondo de la resolución de la crisis del Banco Popular. König se une a las próximas comparecencias internacionales, que serán las del excomisario de Asuntos Económicos europeo Olli Rehn, y la del jefe de la Misión de la CE, Servaas Deroose, ambos el 2 de noviembre.

La crisis del Banco Popular ha sido incluida en el plan de trabajo de esta comisión que se prolongará hasta septiembre u octubre de 2018 y que persigue investigar el origen de la burbuja inmobiliaria desde el 2000 y el posterior rescate a la banca.

De hecho la comisión trata seis bloques de temas diferentes: las causas de la crisis económica y financiera y su gestación desde 2000 a 2007, así como las respuestas dadas, el análisis de las cajas de ahorros y la influencia que tuvieron los partidos políticos en sus consejos de administración, y dentro de este capítulo el proceso de resolución del Banco Popular.

También está abordando la crisis de Bankia y su posterior rescate y nacionalización así como la gestión de los organismos reguladores y temas relacionados con la transparencia y la protección de los consumidores.

Sobre todos estos temas también está previsto que se pronuncie el presidente de la patronal bancaria AEB, José María Roldán, que acudirá a la comisión el 18 o 19 de octubre para explicar la gestión que realizó cuando ejerció de director general de Regulación del Banco de España.

Por otra parte, el próximo martes, 10 de octubre, los portavoces de la comisión deberán votar las propuestas que ha presentado Unidos Podemos para que comparezcan los expresidentes del Gobierno José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. En este sentido, los grupos parlamentarios del PP y del PSOE deberán definir claramente su posición, ya que ambas formaciones no han incluido a los expresidentes en sus respectivas listas de comparecientes.