Estados Unidos usó hoy por primera vez en un conflicto la mayor bomba no-nuclear, la llamada “Madre de todas las bombas”, al arrojarla contra un complejo de túneles del Estado Islámico (EI) en la provincia de Nangarhar (Afganistán), informó el Pentágono.

Por primera vez en la historia, Estados Unidos ha utilizado la bomba GBU-43 Massive Ordnance Air Blast (MOAB), un gigantesco proyectil de unas 10 toneladas de peso, diseñado para destruir complejos de cuevas y túneles subterráneos.

La bomba es la más poderosa que existe sin utilizar combustible nuclear, y solo se había usado hasta la fecha en pruebas controladas.

El lanzamiento, normalmente llevado a cabo por un Hércules C130, fue revelado pocas horas después de tener lugar en el distrito de Achin a las 19.32 hora local (15.02 GMT), una premura poco habitual en operaciones de este tipo.

La provincia de Nangarhar, en el este afgano y cerca de la frontera con Pakistán, es la remota región que la que los yihadistas del EI se han asentado para ampliar su presencia en la que llaman provincia de Jorasán (parte de su autoproclamado califato).

Sin embargo, el objetivo final de ‘la madre de todas las bombas’ puede no ser el Estado Islámico, sino una seria advertencia -o amenaza velada- a Corea del Norte y a su líder Kim Jong-un.

La posibilidad de que el régimen de Kim Jong-un realice una nueva prueba nuclear aumentó hoy aún más la tensión en la región y ha podido llevar a Estados Unidos a hacer una demostración de fuerza un día antes, con un objetivo perfecto los terroristas del Estado Islámico y con una bomba de extraordinaria fuerza antes de desplegar su podería nuclear.

Este sábado Pyongyang celebra el 105 aniversario del nacimiento de Kim Il-sung, fundador del país y abuelo del actual líder, una fecha conocida como el “Día del Sol” y en la que el régimen comunista podría aprovechar para llevar a cabo una nueva muestra de fuerza.

Fotos tomadas por satélite indican que la base nuclear norcoreana de Punggye-ri estaría “preparada y lista” para un nuevo test, según reveló hoy el portal especializado en Corea del Norte 38north.

Las imágenes, obtenidas en la víspera y analizadas por la web con sede en Washington, muestran “una persistente actividad” en la base donde se realizaron las últimas pruebas norcoreanas.

En 2012, coincidiendo con el centenario de Kim Il-sung, “el presidente eterno”, Corea del Norte lanzó al espacio un cohete para poner en órbita un satélite, lo que la comunidad internacional valoró como una prueba militar encubierta.

Los últimos indicios muestran que Kim Jong-un podría aprovechar la efeméride para demostrar que no se achica ante los últimos gestos del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha enviado un portaaviones nuclear a la península coreana en respuesta a los últimos lanzamientos de misiles de Pyongyang.

Trump ya avisó que pasaría de la “paciencia estratégica” de la Administración de Barack Obama y a la posibilidad de realizar un ataque preventivo sobre Corea del Norte

Tras la llegada de Trump a la Casa Blanca en enero, Washington ha dicho que cambiará la estrategia para terminar con el programa armamentístico norcoreano y que dejará de optar por la llamada “paciencia estratégica” de la Administración de Barack Obama y ha insinuado incluso la posibilidad de realizar un ataque preventivo sobre Corea del Norte.

En este ambiente de tensión, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, que ha cerrado filas con Trump, dijo hoy que Corea del Norte podría tener la capacidad de lanzar misiles equipados con armas químicas y trazó paralelismos entre el régimen que lidera Kim Jong-un y el del presidente sirio, Bachar al Asad.

Abe aseguró que Pyongyang “podría ser capaz de lanzar un misil cargado con gas sarín” y destacó que se trata de “una nueva fase de la amenaza” que se suma al programa nuclear norcoreano.

Por su parte, el líder norcoreano ha decido mandar otro mensaje a la comunidad internacional y ha convocado a la prensa extranjera a primera hora de la mañana para que fuera testigo de la inauguración hoy de un nuevo barrio de rascacielos en Pyongyang, el enésimo proyecto de renovación urbana de la capital norcoreana desde que Kim llegó al poder hace justo cinco años.

De cara al aniversario de este fin de semana, el líder norcoreano cortó el lazo inaugural de la avenida Ryomyong tras ser recibido entre vítores por una multitud de ciudadanos que portaban globos de colores y banderas del país, así como por una amplia comitiva militar donde se encontraban muchos altos cargos del régimen.

El primer ministro norcoreano, Pak Pong-ju, pronunció un discurso inaugural durante el acto, en el que también se pudo ver a la hermana del líder, Kim Yo-yong, directora adjunta del Departamento de Propaganda y Agitación del Partido de los Trabajadores.

Todo un desafío a las sanciones económicas internacionales por sus repetidas pruebas de misiles y nucleares que no han conseguido que la capital del régimen norcoreano esté experimentando una sorprendente renovación que está transformando su antiguo aspecto soviético.



¿Qué es la madre de todas las bombas?

La bomba GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), coloquialmente conocida como The Mother Of All Bombs (“Madre de todas las bombas”), es una bomba convencional de gran diámetro de detonación desarrollada para el ejército estadounidense por Albert L. Weimorts Jr, según se recoge en Wikipedia. Al momento de su desarrollo, fue promovida como el arma no nuclear más poderosa jamás creada. La bomba fue diseñada para ser lanzada por un avión de carga C-130.

Desde entonces, Rusia ha probado lo que llamaron “Father of All Bombs” (Padre de todas las bombas) y ellos afirman que es cuatro veces más poderosa que la bomba MOAB. Sin embargo, la veracidad sobre el tipo de explosivo y potencia de esta última bomba rusa, ha sido puesta en duda.

La MOAB es un proyecto tecnológico del laboratorio del Air Force Research Laboratory que inicio en el año fiscal 2002, como un descendiente de la bomba BLU-82 “Daisy cutter” utilizada en la Guerra de Vietnam.

Fue objeto de una exitosa prueba de campo en la Base de la Fuerza Aérea Eglin en Florida el 11 de marzo de 2003 y otro más el 21 de noviembre. El Air Force Research Laboratory de Estados Unidos, ha dicho que hay una versión aún más grande de la bomba MOAB en desarrollo, que pesa treinta toneladas y puede ser lanzada desde un avión de carga con un paracaídas para aumentar su precisión.

La longitud de la bomba MOAB es de 9170 mm, su diámetro 1029 mm, su peso 9,5 toneladas, de los cuales 8,4 t son explosivos de alta potencia en su cono armado. El diámetro de explosión es de unos 1,40 Km, la destrucción parcial en la “zona cero” debido a la onda de choque del aire alcanza a una distancia de 1,5 km del epicentro.

Dado su gran tamaño y peso, la bomba MOAB debe ser lanzada desde una rampa en la parte trasera de una aeronave de carga, preferentemente un avión de carga C-130. Es guiada por un Sistema de posicionamiento global y usa un paracaídas para deslizarse fuera de la rampa de carga, así que puede ser lanzada con mayor precisión y desde una mayor altura que su predecesor, el arma BLU-82, siempre según Wikipedia.

La bomba MOAB destruye todo a su alreddor en un epicentro de 1,5 kilómetros. Y áun queda por desplegar el arsenal nuclear

La bomba MOAB es la primera arma estadounidense en emplear unas aletas de control de rejilla, bastante empleadas por los rusos en sus bombas y misiles (denominadas “Belotserkovskiy grid fins”), como las usadas en el OTR-23 Oka y en el Vympel R-77. Para poder controlar mejor su posición, esta rejillas permiten que el aire pase y pueden cambiar la dirección de la bomba, al girar la base de la rejilla, que se comportan como varias aletas pequeñas de control al mismo tiempo.

La MOAB usa 18,700 libras de H6 como relleno explosivo en su interior, lo cual es 1.35 veces el poder del explosivo TNT. El H6 es uno de los explosivos más poderosos utilizados por el ejército estadounidense. Es una base de combustible parecido a la gasolina. Aunque su efecto se compara a menudo con el de una bomba nuclear táctica, tiene solamente una milésima parte del poder de la bomba atómica usada contra Hiroshima: MOAB es equivalente a cerca de 11 toneladas de TNT, mientras que la explosión nuclear de Hiroshima fue equivalente a 13,000 t de TNT.

En cuanto a los misiles nucleares modernos, lanzados desde misiles ICBM son mucho más poderosos aún que la bomba atómica usada contra Hiroshima y más pequeños que la bomba MOAB, los conos nucleares modernos son más pequeños y livianos que la bomba MOAB, pueden ser lanzados desde Submarinos, con misiles de crucero y aviones de combate pesados. De cualquier forma, el diámetro de la moderna bomba MOAB es comparable con el más pequeño de los artefactos nucleares en el inicio de su desarrollo, tales como el M-388 Davy Crockett. MOAB Es más grande, pesada y destructiva, que la bomba Grand Slam usada durante la Segunda Guerra Mundial.

Fue probada por primera vez con el explosivo tritonal el 11 de marzo de 2003, en Range 70 ubicado en la Base de la Fuerza Aérea Eglin en Florida. Aparte de los 2 artefactos de prueba, la única producción conocida es de 15 unidades en el McAlester Army Ammunition Plant en el 2003 en respaldo de la Operación Iraqi Freedom. Por lo que se sabe, ninguna había sido utilizada desde principios del 2007 por lo que el inventario estadounidense de GBU-43/B presumiblemente seguía siendo de aproximadamente 15 unidades, hasta que este 13 de Abril de 2017 fue utilizada por primera vez en operaciones de combate contra una posición del Estado Islámico en Afganistán, en lo que se intrepeta en círculos internacionales como la advertencia más sería del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la régimen comunista de Corea del Norte liderado por el hasta ahora jefe eterno Kim Jong-un.