Las cámaras de seguridad captan la imagen de la asesina del hermano de Kim Jong-un

Las cámaras de vigilancia del aeropuerto internacional de Kuala Lumpur han captado la imagen de la presunta verdugo del hermano mayor del líder norcoreano, Kim Jong-nam, informa ‘Malay Mail’.

En la fotografía puede verse a una mujer de mediana edad y ascendencia asiática que lleva un jersey con la palabra ‘Lol’ y una falda azul. Se cree que otra instantánea publicada horas previas también corresponde a la misma persona, aunque fue tomada desde una distancia mayor y un ángulo diferente.

El hermano mayor del líder norcoreano fue asesinado en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur el lunes 13 de febrero. Según los oficiales, una mujer desconocida se acercó a Kim Jong Nam en la sala de embarque y cubrió la cabeza de la víctima con un pañuelo que contenía un líquido no identificado.

Clearer image of Jong-nam’s alleged killer caught on CCTV: PETALING JAYA: CCTV cameras at KLIA2 have captured a… https://t.co/m0GYo2Cbdj pic.twitter.com/sV3gCCRh38

— Dean Roon (@deanroon) 15 de febrero de 2017