Marine Le Pen se niega a ponerse el velo en el Líbano

“Podéis presentarle mis respetos al gran mufti, pero no me cubriré la cabeza para verme con él”, afirmó Le Pen.

La candidata presidencial del Frente Nacional, Marine Le Pen, se ha negado a llevar velo para reunirse con el gran mufti de Líbano.

Estaba previsto que Le Pen y Abdul Latif Deryan se reunieran a primera hora de este martes en Beirut, pero la política francesa ha rehusado entrar en el Dar al Fatua -sede de la principal autoridad suní de Líbano- porque le han pedido que se cubriera la cabeza.

“Me he reunido con el gran imán de Egipto, Seij al Azar, y no llevaba hijab”, ha dicho en declaraciones a la prensa a su salida del Dar al Fatua. “Así que podéis presentarle mis respetos al gran mufti, pero no me cubriré la cabeza para verme con él”, ha añadido, según informa Naharnet.

Sí se reunió con el presidente libanés

Marine Le Pen, subrayó ante el presidente libanés, Michel Aoun, la necesidad de formar un frente unido contra el “fundamentalismo islámico”, en el marco de su primera visita oficial al Líbano.

“Hablé con el presidente Michel Aoun sobre la gran preocupación que representa el desarrollo del fundamentalismo islámico, y sobre los medios para luchar contra él, siendo necesaria la cooperación entre los países conscientes del peligro”, dijo Le Pen a la prensa al término de su reunión con el mandatario libanés.

La candidata francesa, que llegó anoche a Beirut en una visita oficial de dos días, subrayó que su país y el Líbano “comparten una historia común y deben ser los pilares de la lucha contra el fundamentalismo islámico”.

Aseguró ser consciente del “peso” que representa para el Líbano la presencia de los refugiados, que “no podrá durar de modo eterno dada la carga que supone para la economía y para el sistema de salud”.

Le Pen se reunió, asimismo, con el primer ministro libanés, Saad Hariri, que le aseguró que “el error más grave será alimentar las amalgamas entre el islam y el terrorismo”, según un comunicado de su oficina de prensa.

Durante la entrevista con Le Pen, Hariri aseveró que “los musulmanes son las primeras víctimas del terrorismo, y que los moderados, que constituyen la mayoría de musulmanes en el mundo, son el primer objetivo del terrorismo autodenominado musulmán”.

Por su parte, Le Pen aseguró que existen “puntos comunes en los análisis” de Francia y el Líbano, pero también divergencias porque cada uno defiende sus respectivos intereses.