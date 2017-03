Los mensajes en el metro de Londres tras el atentado recorren la red

Decenas de estaciones del metro de Londres amanecieron con mensajes inspiradores y que hacían un llamamiento a la unidad y a la normalidad después del atentado perpetrado el miércoles en el centro de la ciudad, en el que cuatro personas murieron, incluido el terrorista, y 29 resultaron heridas.

El emotivo mensaje que apareció en la estación de Tower Hill, el más compartido en las redes sociales, incluye las etiquetas “LondonIsOpen” (“Londres está abierto”) y “WeAreNotAfraid” (“No tenemos miedo”), muy populares en Twitter y Facebook durante el día de hoy.

“La flor que florece en la adversidad es la más rara y la más bella de todas”, dice el texto, procedente de la película de 1998 de Disney ‘Mulan’, y que aparece en un cartel en la entrada del suburbano.



El letrero en la céntrica estación de Tottenham Court Road, una de las más concurridas de la red, recuerda a los viajeros que “deben permanecer juntos”: “Juntos los unos con los otros permanecemos unidos”.

En la tarde del miércoles, el autor del atentado, un británico con antecedentes de “violencia extrema”, atropelló con su vehículo a unos viandantes que se encontraban en el puente de Westminster, antes de estrellar el auto contra las rejas del Parlamento.

Después se bajó del coche y corrió hacia la entrada del edificio, donde apuñaló a un policía, antes de ser abatido a tiros por las fuerzas del orden.

El conocido ‘Pensamiento del día’ que publican los trabajadores del metro en muchas de las estaciones de la red tuvo hoy un impacto especial en los londinenses.



El letrero de la estación de Oval, no muy lejos del puente de Westminster, dice: “Tienes que ser más fuerte que nunca cuando te sientas más débil que nunca. Nuestras condolencias, nuestra ciudad, nuestra diversidad, nuestra fuerza”, acompañado por las etiquetas “IAmLondon” (“Soy Londres”) y “WeAreNotAfraid”.

Además, como ya ocurrió con los atentados de París o Bruselas, las redes Twitter, Facebook e Instagram sirven de canal para que miles de usuarios expresen su solidaridad con las víctimas y su condena contra el terrorismo.

Thursday 23rd March Thought Of The Day From Oval Station #IAmLondon #wearenotafraid #Ilovelondon pic.twitter.com/Jouvwb6JvG

— Oval Tube Station (@Oval_station) 23 de marzo de 2017