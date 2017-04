Maduro reprime a la oposición con violencia: un muerto y 20 heridos

El Gobierno de Nicolás Maduro, convertido en una dictadura, ha reprimido a los miles de manifestantes con violencia. El saldo es de un muerto de 22 años, asesinado a tiros, y otros 20 heridos.

Maduro desplegó a la Policía en las calles de Caracas y cerró el metro para impedir la llegada de los miles de manifestantes de la oposiciónque exigían la destitución de los magistrados chavistas del Supremo, que se apropiaron la semana pasada del control de la Asamblea Nacional. La presión internacional hizo que los mismos magistrados dieran marcha atrás, motivo por el que la oposición pide la destitución.

Con tanquetas cargadas con cañones de agua, gases lacrimógenos y pistolas estaban los uniformados del régimen bolivariano, que no dudaron a la hora en usarlos para evitar que los manifestantes llegaran al punto de destino. El saldo fue de un joven de 19 años muerto a tiros y una veintena de heridos. La violencia de Maduro provocó después la reacción de los jóvenes venezolanos, hartos ya de la dictadura en la que viven.

Jairo Ortiz (22) murió mientras protestaba en Montaña Alta, Carrizal. Recibió un disparo en la espalda, en el lugar estaba la GN #Miranda pic.twitter.com/J4ESQOx4DM PUBLICIDAD — Darvinson Rojas (@DarvinsonRojas) 7 de abril de 2017

Según recoge El Diario de las Américas, la oposición, liderada por Henrique Capriles, comunicó las cuatro exigencias que piden a Maduro:

1.- Respeto a la competencia a la Asamblea Nacional que elegimos los venezolanos. No el desacato. El autogolpe sigue, solo borraron dos líneas. La situación es la misma, porque además tenemos a toda la comunidad democrática internacional pidiendo que se cumpla en el país.

2.- No hay ninguna razón para no abrir el canal humanitario porque la gente está pasando hambre. Los únicos que no sufren hambre.

3.- Destitución de los magistrados. Ellos no tienen capacidad para estar allí. No están preparados para esos cargos. Si aquí se respete la constitución ellos nunca hubiesen sido magistrados.

4.- Exigimos elecciones. Para nosotros es inaceptable que el señor Maduro diga que son para el 2018. No lo podemos aceptar. Queremos saber cuándo son las elecciones. Se ha ‘planteado esto como una vía para encontrar una vía por el respeto de la Constitución del país.

La marcha concentró a miles de opositores en una de las principales vías de la capital venezolana y fue dispersada por la policía de Maduro cuando intentaba cruzar el límite del municipio Libertador, asiento de los poderes públicos venezolanos y gobernado por el chavismo. La PNB hizo uso de gases lacrimógenos y cañones de agua en la autopista Francisco Fajardo, la principal arteria vial de Caracas, para intentar contener esta manifestación, que procedía desde el este de la capital venezolana. El Gobierno solo reportó los daños a instalaciones públicas y privadas, sin mencionar el muerto ni los 20 heridos.

Maduro consideró después de reprimir a la oposición que “es hora del amor, no del odio; es la hora de la paz, no de la violencia”. “Pequeños grupos quisieron generar violencia, pero con la Constitución fueron neutralizados”, al tiempo que ha afirmado que Venezuela está en paz, produciendo y trabajando, pese a la miseria, escasez y disparada inflación que vive el país.