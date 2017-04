Obama cobrará 400.000 dólares por dar una conferencia de 30 minutos

El ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama ha regresado al mundo mediático tras la victoria de Donald Trump, el pasado 9 de noviembre. Según ha publicado The Hill, la primera gran conferencia que dará Obama tendrá lugar en Nueva York en otoño, a la que asistirá como ponente oficial a unas jornadas del banco de inversión Cantor Fitzgerald. Por esta conferencia el ex presidente cobrará 400.000 dólares; cantidad que recibirá por cuatro horas de asistencia y una ponencia de 30 minutos.

Los bancos de inversión y Wall Street fueron el foco de crítica para Obama durante sus años de mandato, lo que no impide que, una vez fuera de la Casa Blanca, vaya a dar charla al parqué estadounidense. Barack Obama según fuentes periodísticas también habría firmado ya con una editorial sus memorias durante los dos mandados en la Casa Blanca, aunque no se sabe la cantidad del contrato.

Obama habló públicamente por primera vez desde que dejó su cargo en un evento el lunes en la Universidad de Chicago, ciudad natal del ex presidente. Habló con un grupo de estudiantes sobre la importancia del servicio público y su entusiasmo por los jóvenes estadounidenses que son políticamente activos.

Después de unas largas vacaciones en lugares exóticos, dedicadas en parte a escribir un libro de memorias, Obama retomó el micrófono para dar una conferencia en su ciudad predilecta de Chicago, el primero de una serie de actos públicos que incluirán una ceremonia en mayo en Berlín junto a la canciller alemana, Angela Merkel.

“¿Qué ha pasado desde que me fui?”, dijo Obama en tono de broma al comenzar el acto, una conversación con jóvenes en la Universidad de Chicago (Illinois), la misma en la que fue profesor de Derecho Constitucional durante más de una década.

Esa fue la referencia más directa de Obama a los grandes cambios que se han producido desde que cedió el Despacho Oval el pasado 20 de enero a Trump.