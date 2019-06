Raquel Cuesta: ‘En los Emiratos Arabes Unidos las mujeres estamos muy protegidas’

@jmfrancas. Raquel Cuesta, Events and Advertising en Emiratos Arabes Unidos.

PUBLICIDAD

JMF: ¿Qué hace una mujer española en un sitio como ese?

Raquel Cuesta: Vine en noviembre de 2012 y después de trabajar en varios de los mejores restaurantes de cinco estrellas, me apeteció cambiar y dediqué un par de años a recursos humanos, también para hostelería…, conocí a mi actual marido, quién trabaja en Eventos desde hace más de 20 años (Egipto y UAE) y nos pusimos a trabajar juntos. Abrimos oficina en Dubái ya que la oficina de Egipto está ya abierta.

JMF: ¿Una mujer en Dubai?

PUBLICIDAD

Raquel Cuesta: ¡¡Hay muchísima libertad!! UAE es un país muy liberal y abierto, hay muchísimos bares, discotecas, restaurantes, etc. Las mujeres estamos muy protegidas.

JMF: Y, ¿podeis moveros libremente: montar, dirigir, desarrollar una empresa?

Raquel Cuesta: Al 100%, El proceso es lento pero merece la pena. Trabajamos con empresas privadas y con entidades que pertenecen al gobierno. Organizando sus distintos eventos.



JMF: ¿Cuál es tu empresa?

PUBLICIDAD

Raquel Cuesta: La empresa se llama Green Frogs Events and Advertising.

JMF: ¿A qué se dedica tu empresa?

Raquel Cuesta: Eventos y publicidad.

JMF: ¿Con qué tipo de empresas trabajas?

Raquel Cuesta: Gobierno y privadas, desde organizar una marathon para niños con la policía de Dubái (un trabajo increíble) a organizar toda la campaña de social media y publicidad de una empresa constructora muy importante en Dubái para promocionar su nuevo proyecto en Egipto…

JMF: ¿Hay ayudas publicas para las empresas?

Raquel Cuesta: No.

JMF: Y, ¿cuál es el nivel de impuestos?

Raquel Cuesta: 5% desde hace dos años. Aquí no hay ese 50% tax que hay en España ni impuestos personales, hay un 5% de IVA y no hay impuesto de sociedades. Tú pagas una tasa al registrar tu sociedad en el gobierno, y cada año renuevas.

JMF: ¿Tienes libertad por ser extranjera o la tiene cualquier mujer?

Raquel Cuesta: Cualquier mujer tiene libertad aquí. Aquí conducimos, vamos al supermercado..vamos solas por la calle y no hay nada de qué preocuparse. Se puede reportar a la policía si alguien te incomoda así que imagínate.

JMF: ¿Me hablas de Dubai o de los ‘Emiratos’?

Raquel Cuesta: UAE, Emiratos Árabes Unidos. Dubái es uno de los 7 Emiratos.

JMF: ¿No son muy religiosos?

Raquel Cuesta: Estamos en un país musulmán, claro que sí, pero no son fanáticos. Son muy respetuosos con todas las religiones ya que en este país somos un 70% expatriados de todo el mundo. de hecho construyen iglesias para los católicos.

JMF: ¿En que afecta a tu vida vivir en un país musulmán como este?

Raquel Cuesta: En nada, mi vida aquí es muchísimo mejor que en Europa.

JMF: ¿Sueles ir a Egipto?

Raquel Cuesta: No porque cuando tenemos proyectos allí yo me ocupo de Dubái y Mohammed ( mi marido) viaja y organiza todo, está a 3 horas en avión.

JMF: En Egipto, ¿tu libertad seria la misma?

Raquel Cuesta: Exactamente igual, aquí vamos en bikini a la playa… allí igual. Hay muchísimos expatriados así que no hay nada de que preocuparse.

JMF: Entonces dónde está el problema de la mujer del que tanto se habla en Europa, ¿es ficticio?

Raquel Cuesta: Bueno, como todo, fanatismo llevado a extremos…. Por mí experiencia, como mujer aquí nunca he tenido un problema, la comunidad de españoles aquí es enorme y puedes preguntar a cualquiera. Este país abre sus puertas y sus recursos a todos. La falta de empatía y la ignorancia en España hacen que no nos apetezca volver la verdad o que nos demos cuenta de que un país que no es el nuestro y lleva construido solamente 48 años nos de la bienvenida y agradezca venir, cuando en nuestro propio país nos enseñan a odiar por ser árabe y mezclar árabe con musulmán y declararles terroristas…

JMF: No es representativo esto del mundo musulmán, Arabia Saudi no es así…

Raquel Cuesta: Para nada, está cambiando muchísimo. Las mujeres pueden vestir como quieran, conducir, para expatriados, hay zonas residenciales donde viven genial, es más religioso que EAU, pero hay que respetar, reciben millones de turistas al año ya que Mecca está allí.

JMF: Y en el resto de países árabes, ¿los conoces?

Raquel Cuesta: Líbano, Jordania, están cerca, nunca fui pero es igual, la mujer es libre. Yo sólo podré hablar de mi experiencia.

JMF: Sin duda, tu experiencia es muy positiva entonces.

Raquel Cuesta: Mi experiencia es muy buena, y enriquecedora. Es un país de 48 años donde la policía patrulla en un Lamborghini…

JMF: ¿Qué es lo que más te impactó de UAE?

Raquel Cuesta: El clima, es muy duro. Te acostumbras.. pero en julio y agosto pasamos los 50°.

JMF: ¿Es fácil integrarse con los habitantes oriundos del país?

Raquel Cuesta: Muchísimo. Además los españoles vayamos donde vayamos caemos siempre muy bien.

JMF: Tu no vuelves a España jaja…

Raquel Cuesta: No está en mis planes por ahora no…

JMF: ¿Es más fácil emprender allí que en España?

Raquel Cuesta: Nunca abrí mi propio negocio en España siempre fui una oveja, aquí te das cuenta de que puedes ser un leader en lugar de un seguidor… Me vine aquí con 25 años, trabajaba para otros. Entiendo que la imagen de oriente medio no es buena, debido a la guerra en Palestina e Israel, guerrilla en Egipto, guerrilla en Yemen… . Pero estoy convencida de que aquí no afecta en calidad de vida. De hecho Dubái es la ciudad organizadora de Expo en 2020. El país está atravesando ahora mismo en muchos cambios y mejoras: Infraestructuras, construcción de más zonas residenciales, etc.

JMF: Te noto muy adaptada, gracias Raquel y suerte en tu negocio.

Raquel Cuesta: Gracias.