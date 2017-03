“Reino Unido ha frenado muchas iniciativas comunitarias, ahora tenemos que acelerar”

Reino Unido se desvinculará de la UE, y Jaume Duch, portavoz del Parlamento Europeo, ha analizado las consecuencias que esto puede traer para las dos partes.

Duch considera que “es triste y una lástima que un Estado haya decidido irse, pero tenemos que ser suficientemente inteligentes para que las consecuencias malas sean para el que se va, no para los que nos quedamos. Reino Unido siempre ha sido muy difícil, que ha frenado muchas iniciativas a nivel comunitario, ahora se supone que tenemos que acelerar un poco”.

Reino Unido tendrá que cumplir sus obligaciones económicas

“Tendrá que pagar sus deudas claro, que usted se vaya no significa que no tenga que pagar. El contrato financiero es a siete años vista, si alguien se baja del tren no se librará de ver cómo se financia todo lo que estaba previsto financiar”.

Además, añade que “yo creo que la situación no es tanto territorial respecto a Londres, el tema es que Londres tiene una especialización muy importante porque es un centro financiero, y habría que ver qué consecuencias tiene. El Brexit se supone que va a acabar en dos años, pero ser miembro durante 50 años no es algo que se borre en dos o tres años, ellos no podrán sustituir la legalidad europea por la británica a corto plazo”.