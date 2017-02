La actriz Scarlett Johansson: ‘La monogamia no es natural’

La actriz estadounidense que tanto se ha dedicado a criticar a el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una entrevista concedida a PlayBoy ha soltado esta perla “La monogamia no es natural”.

Scarlett Johansson, de 32 años, ha hablado así sobre la familia en una de sus últimas entrevistas: “La idea del matrimonio es muy romántica, es una idea muy bonita, y su práctica puede ser una cosa muy bella. Pero no creo que sea natural ser una persona monógama. Puede que me critiquen por esto, pero creo que es mucho trabajo” a lo que añade sin ningún tipo de reparo que: “Es mucho trabajo. El hecho de que sea tanto trabajo para todo el mundo, eso prueba de que no es una cosa natural. Tengo mucho respeto por el matrimonio y he participado en él, pero definitivamente creo que va en contra de algún instinto”.

La intérprete conocida por películas como Iron Man 2 (2010), The Avengers (2012), Captain America: The Winter Soldier (2014), Avengers: Age of Ultron (2015) y Captain America: Civil War se pronuncia de esta manera cuando hace tan sólo unas semanas se publicó la noticia de la separación de su segundo marido y padre de su hija. “La idea es muy romántica, pero exige mucho trabajo y no es natural”, ha explicado la intérprete. “Es algo a lo que tengo mucho respeto y que he hecho, pero creo que definitivamente va contra el instinto”, ha reiterado.

Y asegura que “ser monógama no es natural” ya que “representa una pérdida” y supone elegir “un solo camino”.