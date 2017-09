Theresa May: ‘los musulmanes demuestran los valores comunes que todos podemos compartir’

La Primera Ministra de Reino Unido, Theresa May, ha felicitado a la comunidad musulmana el primer día de la Fiesta del Sacrificio: “un momento especial en el que se reunirán con su familia, amigos y vecinos para orar, intercambiar regalos y compartir comidas”.

Theresa May ha señalado que los musulmanes “recordarán a los necesitados, extendiendo una mano de amistad y compasión a los menos afortunados que ellos mismos”. “Esa generosidad hacia los demás es mostrada durante todo el año por los musulmanes británicos”, ha afirmado y ha añadido que la comunidad “hacen una enorme contribución a todos los sectores de la vida en el Reino Unido”, olvidándose que Reino UNido ha sifo objetivo principal del terrorismo yihadista este año.

“Ayudan a enriquecer la exitosa democracia multirracial y multireligiosa que es la Gran Bretaña del siglo XXI”, expone tal y como puede verse en el siguiente vídeo. “En su cálido espíritu de vecindad y compasión, las celebraciones de Eid demuestran los valores comunes que todos podemos compartir”, ha finalizado.

