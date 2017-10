Ráfagas de fusiles automáticos en el festival de música “Route 91. Harvest” de Las Vegas (EEUU) desataron esta noche el pánico y la Policía ha pedido a los asistentes que abandonen la zona, donde se presume puede haber numerosas víctimas.

“Estamos investigando informes de un tirador activo cerca de Mandalay Bay Casino. Pedimos a todos que por favor dejen el área “, dijo la Policía Metropolitana de Las Vegas en su cuenta de Twitter.

Las Vegas Review Journal informó de que las comunicaciones policiales en el lugar escuchadas mediante escáner hablan de múltiples heridos o muertos y de al menos dos tiradores con fusiles automáticos.

Numerosas ambulancias y vehículos policiales llegaron al lugar y las víctimas fueron trasladadas al University Medical Center y el Sunrise Hospital Medical Center. Por ahora informan de al menos dos muertos y más de 20 heridos.

Un sospechoso del tiroteo registrado anoche en un concierto al aire libre en Las Vegas (EEUU) ha sido abatido por la policía, informaron las autoridades.

“Confirmamos que un sospechoso ha sido abatido. Esta investigación sigue en marcha”, aseguró la Policía de Las Vegas en su cuenta de Twitter después de que fuentes médicas citadas por los medios locales dieran cuenta de al menos dos muertos y 24 heridos en el tiroteo registrado en un festival de música country en las inmediaciones del hotel Mandalay Casino.

Las carreteras y accesos en la zona han sido cerradas y el perímetro ha sido acordonado mientras un reportero en el lugar ha informado de que las personas que asistían al concierto buscaron refugio en uno de los hoteles cercanos, entre los que está el Mandalay Casino.

En las redes sociales han aparecido videos que aparentemente muestran a una multitud huyendo a la carrera el edificio del hotel.

#BREAKING VIDEO: People sprinting away from the scene of an active shooter in Las Vegas pic.twitter.com/jCfrXC64No

