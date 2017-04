Tiroteo en un colegio de San Bernardino

Un tiroteo en una escuela primaria del sur de California ha causado varios heridos de bala, según ha informado el Departamento de Bomberos del Condado de San Bernardino en su cuenta de Twitter.

La Policía de San Bernardino habla de cuatro víctimas tras el tiroteo registrado en una escuela. Dos alumnos han sido trasladados al hospital y creen que se trata de un “asesinato suicida”, según han informado a través de su cuenta de Twitter.

El jefe de la policía de San Bernardino, Jarrod Burguan, añadió en su perfil: “Creemos que esto es un asesinato suicida, sucedió en un aula y dos estudiantes han sido trasladados al hospital”.

We believe this to be a murder suicide. Happened in a class room. Two students have been transported to the hospital.

PUBLICIDAD

— Chief Jarrod Burguan (@SBPDChief) 10 de abril de 2017