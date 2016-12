Trump anuncia la creación de 8.000 empleos con base en Estados Unidos

Trump ha precisado que una de esas dos multinacionales retornará a Estados Unidos 5.000 puestos que actualmente se encuentran en el exterior.

Donald Trump, el presidente electo de los Estados Unidos, ha anunciado que al menos dos multinacionales crearán un total de 8.000 nuevos empleos con base en el país.

Trump ha precisado que una de esas dos multinacionales retornará a Estados Unidos 5.000 puestos que actualmente se encuentran en el exterior. Trump, que se encuentra de vacaciones en su residencia del club Mar-a-Lago, al norte de Miami, ha asegurado este miércoles que la compañía de telecomunicaciones Spring será la que “devuelva a Estados Unidos” un total de 5.000 empleos procedentes de otros países.

Marcelo Claure, consejero delegado de Sprint, ha confirmado esta información, asegurando a través de su cuenta oficial de la red social Twitter que ha comunicado a Trump que la empresa tomará esta medida para reforzar la economía.

