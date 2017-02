Trump anuncia pelea en los tribunales ‘por la seguridad de EE.UU’

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU., con sede en San Francisco, ha dictaminado mantener la suspensión del decreto de Donald Trump que prohíbe la entrada a EE.UU. a inmigrantes procedentes de siete países con mayoría musulmana, informa Voice of America. El punto final en este caso lo puede poner la Corte Suprema.

Por su parte, el mandatario ya ha respondido a la reciente decisión judicial a través de su cuenta de Twitter. “Nos vemos en el tribunal, ¡la seguridad de nuestra nación está en juego!”, ha aseverado Trump. La polémica iniciativa del presidente estadounidense suspende el programa de admisión de todos los refugiados y la llegada de inmigrantes provenientes de Irak, Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia y Yemen.

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de febrero de 2017