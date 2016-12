Trump: La ONU es solo “un club donde se lo pasan bien”

Donald Trump expresa en un tuit “la tristeza” que le causa el papel actual de la organización internacional , pese a su “gran potencial”.

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado en su cuenta de Twitter un mensaje en el que critica el papel actual de la Organización de las Naciones Unidas, si bien admitió sus capacidades.

“Las Naciones Unidas tienen un potencial tan grande pero ahora es solo un club donde la gente se reúne, habla y se lo pasa bien. ¡Es tan triste!”, escribió el mandatario norteamericano.

The United Nations has such great potential but right now it is just a club for people to get together, talk and have a good time. So sad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de diciembre de 2016