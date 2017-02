En su primer mes como presidente de Estados Unidos, Donald Trump la deuda nacional del país ha caído en 12.000 millones de dólares.

Pero, como escribió este sábado el nuevo inquilino de la Casa Blanca en su cuenta personal de Twitter, los medios no se han hecho eco de esta mejoría.

“Los medios no han informado que en mi primer mes la deuda nacional bajó en 12.000 millones” mientras que “aumentó 200.000 millones de dólares en el primer mes de [Barack] Obama”, reza su tuit.

The media has not reported that the National Debt in my first month went down by $12 billion vs a $200 billion increase in Obama first mo.

PUBLICIDAD

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de febrero de 2017