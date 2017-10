Venezuela: así atienden a las parturientas en un hospital antes de dar a luz

La foto de una parturientas atendidas en la sala de espera de un hospital de Venezuela ha idignado al pueblo venezolano, lo que demuestra la crisis hospitalaria que atraviesa el país que vive bajo el régimen chavista.

La imagen, difundida por el periodista Jesus Medina Ezaine, se sacó en el hospital Dr. Pastor Oropeza Riera de Barquisimeto, administrado por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), en el estado de Lara.

Parturientas son atendidas en la Sala de espera en el Instituto Venezolano del Seguro Social en Barquisimeto Estado Lara pic.twitter.com/m7krO4733R — Libertad Venezuela (@germandjc) 30 de septiembre de 2017

¡Atención! Este es el área de parto improvisada en la sala de espera en el hospital del IVSS en Barquisimeto. pic.twitter.com/JLThDWBdjC — Jesus Medina Ezaine (@jesusmedinae) 30 de septiembre de 2017

Tras el revuelo que causó la imagen difundida en las redes sociales, tanto la viceministra de Salud, Linda Amaro, como el ministro de Comunicación e Información del régimen chavista, Ernesto Villegas, tuvieron que explicar por qué las autoridades sanitarias del régimen de Maduro se vieron obligadas a improvisar una sala de partos en la sala de espera.

Los funcionarios chavistas culparon al actual gobernador de estado de Lara, Henry Falcón, integrante de la opositora Mesa de Unidad Democrática.

Por su parte, el director regional de Salud del estado de Lara, Ruy Medina, explicó a El Nacional otra versión ya que reconoció el problema con el suministro de agua, lo que retrasó la atención a las mujeres, lo que demuestra una vez más otra consecuencia de la crisis que atraviesa el país.

Según los datos de la Encuesta Nacional de Hospitales, realizada por la organización Médicos por la Salud, el 94% de los centros perdió capacidad para realizar tomografías, el 89% falla en exámenes de rayos X, y el 71% de las instituciones no dispone de ecosonogramas. Un 51% de los quirófanos de los hospitales públicos venezolanos no se encuentran operativos, y un 64% de las cocinas de los hospitales públicos no está funcionando, debido a la grave escasez de alimentos en el país.