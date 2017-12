El viaje oficial de Puigdemont a Boston cuesta 88.215 euros

El viaje que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su consejero de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, que realizaron a EEUU el pasado mes de marzo para vender el procés tuvo un coste de 88.215 euros para las arcas de la Generalitat.Así lo admite el propio Govern en una respuesta parlamentaria revelada ayer por el PP y en la que se precisa el coste periplo de cinco días que hasta diez miembros del Gabinete de Puigdemont realizaron por EEUU entre el 26 y el 31 de marzo.

El gasto en dietas y manutención ascendió a 1.868 euros, el destinado a alojamientos a 30.999 y el dedicado a transporte a 55.101 euros

El alojamiento de la embajada independentista les costó a los catalanes 26.676 euros. A razón de 741 euros la habitación para cada miembro de la delegación. A esto hay que añadir 1.679 euros en dietas y 133 euros cargados al capítulo de “otros gastos”. Está es la factura de los diez asistentes de Puigdemont, a la que hay que añadir otra del consejero Romeva, 8.218 euros cargados por él y su jefe de gabinete.

Albiol: “Puigdemont está deseando que G.Civil y Ejército entren por Diagonal”

El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha asegurado hoy que el presidente catalán, Carles Puigdemont, está “deseando que Guardia Civil y Ejército entren por la avenida Diagonal” de Barcelona, para presentarse como “mártir ante su parroquia”, pero ha dicho que el Gobierno “no utilizará la fuerza”.

Puigdemont recriminó ayer al Gobierno de Mariano Rajoy su “ambigüedad” en torno a una posible “utilización de la fuerza” para impedir un referéndum en Cataluña y retó al jefe del Ejecutivo: “Sería hora de que el Gobierno y los socios que le dan apoyo expliquen qué quiere decir estar dispuesto a todo. ¿Está dispuesto el Estado español a utilizar la fuerza contra Cataluña?”.

En declaraciones en el Parlament, Albiol ha respondido a esas palabras: “A mí no me cabe la menor de las dudas que Puigdemont y Oriol Junqueras están deseando que la Guardia Civil y el Ejército entren por la Diagonal para tener el papel de victimismo y aparecer ante su parroquia como mártires. Estoy absolutamente convencido”.

“Pues no -ha avisado-. El president debe saber que el Gobierno no utilizará la fuerza, porque no es necesario. El Estado de derecho permite instrumentos para que, de forma ordenada y proporcional, su locura de intentar romper la convivencia no se lleve a cabo”.

Albiol ha insistido en que “en el Estado de Derecho no hace falta utilizar la fuerza, sino el sentido común, la aplicación de la ley y, sobre todo, el respeto al propio Estado de derecho, que significa respeto a la democracia y la libertad, cosa que no ocurre por parte de los gobernantes de la Generalitat”.

En este sentido, se ha referido al hecho de que PP y Cs hayan presentado hoy recurso de inconstitucionalidad a la ley presupuestaria de Cataluña, que incluye una partida para la celebración del referéndum independentista.