Vídeo: instante en el que el atacante circula por Westminster y la mujer que se tira al Támesis

El autor del atentado terrorista perpetrado ayer frente al Parlamento británico, en el que murieron cuatro personas, incluido el agresor, utilizó un coche Hyundai i40 alquilado, según confirmó la empresa propietaria.

“Podemos confirmar que el coche utilizado en el trágico ataque en Londres este miércoles por la tarde es uno de los nuestros”, dijo en un comunicado la firma “Enterprise car hire”.

La nota señala que “un empleado identificó el vehículo al ver la matrícula en una fotografía en internet”.

“Hicimos más comprobaciones e inmediatamente contactamos con las autoridades”, reza la nota, que agrega que la empresa colabora con la Policía y facilitará “toda la ayuda posible” durante la investigación.

Según la agencia de noticias local PA, el atacante alquiló el coche en la oficina de la localidad de Solihill, en el condado central inglés de West Midlands.

Video shows woman falling into River Thames in #Westminster terror attack; she is being treated for serious injuries https://t.co/FJuqZFlFyJ pic.twitter.com/BKujsPhqFj

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) 22 de marzo de 2017