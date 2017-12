Ada Colau cuenta en Sálvame Deluxe que es bisexual a 11 días de unas elecciones

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha relatado en un programa de televisión que tuvo en su juventud una relación “larga” y “muy importante” con una novia italiana: “Tuve primero un novio y luego una novia, tuve las dos cosas, durante muchos años”.

En una entrevista en el programa Sábado Deluxe de Telecinco, Colau ha explicado que esa relación, que se originó durante una beca Erasmus, cuyos estudios no acabó, cuando tenía unos veinte años, no le supuso ningún problema en su casa porque “era algo perfectamente normalizado”.

Según ha agregado, la familia tenía “un montón de amigos gays” y ello “formaba parte de la normalidad de nuestro entorno”.

Colau, que está casada con el cofundador de Barcelona En Comú Adrià Alemany y tiene dos hijos, ha asegurado que ha revelado esta relación homosexual en un programa de televisión porque le ha salido “de forma natural” a 11 días de las elecciones autonómicas catalanas y ha recalcado que nadie tiene derecho a cuestionar su modo de vida.

Reacción en las redes sociales

-Ada Colau, bienvenida.

-Un placer.

-Empecemos hablando de su gestión en el ayuntamiento…

-Soy bisexual.

-Perdón?

-Y me he fumado dos porros en mi vida

-Pero…

-Sí, y me sentaron fatal, no se crea… qué mal todo. — Fra Jeremies (@FraJeremies) 10 de diciembre de 2017

Leo que Ada Colau ha ido -nada menos que- a Sálvame Deluxe a contar que una vez tuvo una novia. Me asusto. No porque tuviera una novia, que me parece fantástico, sino porque tenga que ir a contarlo a Sálvame Deluxe a 11 días de unas elecciones. Electoralismo de pena. PUBLICIDAD — Berta Herrero (@Be_Herrero) 9 de diciembre de 2017

Me pagué la carrera vendiendo periódicos y pinchando discos. Como tantísimos otros. Ada Colau tuvo una beca y se fue de Erasmus a echarse novios a Italia. No terminó los estudios. Algo falla si los antisistema son los que mejor viven del sistema y además van dando lecciones. — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) 10 de diciembre de 2017

Lo que Ada Colau haga en la cama me la trae floja, esto es lo que me preocupa pic.twitter.com/6pcGbA1B7O — El Aguijón 🐝 (@Elaguijon_) 10 de diciembre de 2017

#naturalcolau Ha contado Ada Colau que es una persona sin estudios, que nunca ha trabajado en su vida y siempre ha vivido de las subvenciones públicas sin dar un palo al agua? pic.twitter.com/MFk1WhzTLr — Pablemos (@Duelelab) 9 de diciembre de 2017

Ada Colau, bisexual.

La nueva política consiste en airear tu vida sentimental y así, cubrir una de las necesidades básicas e imperiosas de los sufridos contribuyentes. pic.twitter.com/WQG08yP3O3 — Natalia Alba 🇪🇸 (@InLibertatem) 10 de diciembre de 2017

No nos importa la sexualidad de Ada Colau, nos parece maravilloso que cada uno viva la vida a su manera. Lo preocupante son sus decisiones políticas, su desastre de gestión y su claro apoyo al independentismo. — #ÚltimaHora_Esp (@UltimaHora_Info) 10 de diciembre de 2017

Ada Colau acudiendo a un plató de un programa de telebasura a contar que es bisexual, como si me interesara su orientación sexual o fuera una revelación que empoderara al golpeado por el sistema. Hastiado de la izquierda cuqui de gestos banales y programas aburguesados. — Jaime 🔻 (@Konspyrenayko) 10 de diciembre de 2017

En Telecinco: Ada Colau

En LaSexta: Pérez Reverte #L6NReverte Por higiene intelectual y por la gloria de mi madre vean a Pérez Reverte, su cerebro lo agradecerá. — Christian Gasull 🦇 (@ChristianGasull) 9 de diciembre de 2017